Huawei Watch GT 3 Pro: новый уровень в технологии дизайна смарт-часов

Фактор дизайна в широком ассортименте смарт-часов, несомненно, играет важную роль - ведь в первую очередь на запястье пользователя замечают внешний вид часов, а уже потом интересуются функциональностью. Если раньше пользователи могли выбирать между минималистичными мониторами активности, довольно громоздкими спортивными часами или же смарт-часами, ориентированными в первую очередь на другие функции, то теперь конкурентное преимущество имеют те устройства, которые могут сочетать все эти аспекты, сохраняя при этом стильный внешний вид. Таким образом, в дополнение к мощной функциональности, в часах Huawei Watch GT 3 Pro сделан также сильный акцент на дизайн премиум-класса, который к тому же доступен в разных вариантах на самый изысканный вкус.

Роскошный вид

Часы Huawei Watch GT 3 Pro отличаются от всех своих предшественников дизайном и элегантным внешним видом. Поэтому часы этой модели доступны в двух размерах – 46 мм и 43 мм. Если первая из этих моделей скорее массивная и имеет прочный титановый корпус, то вторая более женственная по дизайну и изготовлена ​​из высокотехнологичной керамики. В то время как часы большего диаметра изготовлены скорее с маскулинной внешностью из титана с серым кожаным ремешком, то более женственные часы меньшего диаметра доступны с керамическим или белым кожаным ремешком. Кстати, вариант ремешка из высокотехнологичной керамики является хорошей альтернативой для пользователей с более чувствительной кожей, чтобы избежать аллергических реакций. При этом, конечно же, в этой модели часов также можно поменять ремешок на свой вкус.

Высокотехнологичная надежность