Жестокое убийство на Юмера: потерпевшие просят ужесточить наказание 80-летнему обвиняемому

Как сообщили в пресс-службе окружного суда, апелляционные жалобы поступили как от представителя потерпевших, так и от защитника обвиняемого.

Адвокат потерпевших просит признать 80-летнего Мати Пыйклягу виновным в убийстве при отягчающих обстоятельствах и назначить ему более суровое наказание (суд первой инстанции приговорил пенсионера к 14 годам лишения свободы - прим. ред.).

Защитник обвиняемого попросит переквалифицировать основную статью обвинения с "убийство" на "причинение смерти по неосторожности" или на "спровоцированное убийство", назначив ему более мягкое наказание. Также он ходатайствует об отмене или смягчении наказания по обвинению Пыйклягу в незаконном владении оружием.

"Окружной суд распорядился рассмотреть дело в порядке письменного производства. Решение будет объявлено 30 июня 2022 года в 15:00", - сказала пресс-секретарь Таллиннского окружного суда Аннели Вилу.

Более подробно о том, что произошло, можно прочитать ЗДЕСЬ.