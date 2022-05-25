Жестокое убийство на Юмера: потерпевшие просят ужесточить наказание 80-летнему обвиняемому(5)
Таллиннский окружной суд в конце июня вынесет решение по апелляциям, поданным на решение суда первой инстанции по уголовному делу о жестоком убийстве молодой женщины в столичном районе Ласнамяэ, которую застрелили на глазах маленьких детей, пишет rus.err.ee.
Как сообщили в пресс-службе окружного суда, апелляционные жалобы поступили как от представителя потерпевших, так и от защитника обвиняемого.
Адвокат потерпевших просит признать 80-летнего Мати Пыйклягу виновным в убийстве при отягчающих обстоятельствах и назначить ему более суровое наказание (суд первой инстанции приговорил пенсионера к 14 годам лишения свободы - прим. ред.).
Защитник обвиняемого попросит переквалифицировать основную статью обвинения с "убийство" на "причинение смерти по неосторожности" или на "спровоцированное убийство", назначив ему более мягкое наказание. Также он ходатайствует об отмене или смягчении наказания по обвинению Пыйклягу в незаконном владении оружием.
"Окружной суд распорядился рассмотреть дело в порядке письменного производства. Решение будет объявлено 30 июня 2022 года в 15:00", - сказала пресс-секретарь Таллиннского окружного суда Аннели Вилу.
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