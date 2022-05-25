Государство ограничит право родителей выбирать дошкольное учреждение для ребенка?

Кроме того, учреждение по уходу за ребенком станет «услугой по уходу за ребенком, остро нуждающимся в уходе и помощи». При этом законопроект содержит общую формулировку и дает определение, исходя из Закона о защите детей: ребенок, остро нуждающийся в уходе и помощи – это ребенок, который, в виду психического или физического состояния здоровья, нуждается в усиленном уходе, надзоре и другого рода поддержке.

Также, согласно законопроекту, местное самоуправление будет обязано предоставить место в детском саду всем детям в возрасте от 1,5 до 7 лет. В то же время, дети, достигшие 4-летнего возраста, уже не смогут находиться в учреждении по уходу за ребенком, так как в тексте нового закона прописано, что все дети этого возраста, без исключений, должны получить место в детском саду, муниципальном или частном.

По сути, законопроект, который 1 июня будет проходить первое чтение в Рийгикогу, гласит, что малые частные дошкольные учреждения смогут принимать только малышей в возрасте от 1,5 до 3 лет и детей с особыми образовательными потребностями. Для всех остальных (детей от 1,5 до 7 лет) предназначен муниципальный или частный детский сад.

Для нас, родителей, очевидно, что универсального решения для всех детей быть не может. Очевидно, что дети растут и взрослеют с разной скоростью, и успех их развития во многом зависит от индивидуального подхода и комфортной, подходящей для них среды.

В Эстонии сегодня действует гуманная модель дошкольного образования, ориентированная, в первую очередь, на интересы детей. Родители могут выбрать наиболее подходящую дошкольную среду для своего ребенка, исходя из его особенностей и психологического развития. Другими словами, у нас есть право решать самим, когда, в каком возрасте и в какое детское учреждение отдать своего малыша. К сожалению, Министерство образования и науки собирается лишить семьи этой возможности: в настоящее время Рийгикогу обсуждает законопроект о дошкольном образовании и уходе за детьми, вступление в силу которого заставит закрыть свои двери целый ряд учреждений по уходу за ребенком.

Таким образом, учреждения по уходу за ребенком имеют возможность вести свою дальнейшую деятельность как поставщики «услуг по уходу за детьми, остро нуждающимися в уходе и помощи».

Получается, что у родителей так называемых «домашних» детей, которые не имеют особых образовательных потребностей, но имеют меньшую способностью к социализации и адаптации, становится всё меньше выбора. Точнее, новый законопроект не оставляет родителям таких детей никакого выбора, кроме как отдать своего ребенка в учреждение для детей с «высокой потребностью в уходе и помощи» или остаться с ним дома.

Но разве чуть более застенчивый ребенок автоматически становится ребенком с острой потребностью в специальном уходе и помощи? Может, и ему подойдет обычная группа, но с меньшим количеством детей, что обеспечивает более индивидуальный подход? Именно такой индивидуальный подход и комфортную среду для развития и обучения предлагают сегодня многие учреждения по уходу за ребенком. Пока еще предлагают.

Со вступлением в силу нового закона существующие учреждения по уходу за ребенком должны будут продолжать работу в соответствии с программой, разработанной на основе государственной учебной программы дошкольного образования. Такая программа устанавливается правительством. С одной стороны, от учреждений по уходу за ребенком требуют следовать принципам государственной учебной программы, а с другой стороны – требования к персоналу таких учреждений станут значительно ниже, чем к учителям детских садов. Возникает вопрос, а достаточны ли эти требования? Все-таки с детьми 1,5–3 лет тоже должны заниматься специалисты с соответствующей подготовкой, так как с точки зрения дальнейшего развития ребенка этот возраст особенно важен.

Учреждениям по уходу за ребенком практически не оставили времени для принятия решения. Лица, имеющие действующие лицензии на оказание услуг по уходу за детьми, должны подать письменное заявление в Департамент социального страхования не позднее 1 ноября этого года. В нем должно быть указано, продолжают ли они свою деятельность в соответствии с настоящим законом или на основании Закона о социальном обеспечении будут оказывать услуги по уходу за ребенком, остро нуждающимся в уходе и помощи. Если заявление не будет подано, лицензия на деятельность будет отозвана с 1 сентября 2023 года.

Все вышеперечисленные требования и предписания нового законопроекта подтолкнут многие учреждения по уходу за ребенком к закрытию. К сожалению, не все из них способны соответствовать новым требованиям, более того, многие из них не смогут финансово обеспечить свою деятельность, предлагая услуги только малышам (1,5–3 года) и детям с особыми образовательными потребностями.

Действительно ли так необходимы все эти нововведения, а главное – кому и зачем? Новый закон не только не учитывает мнение родителей, но и не берет во внимание важность создания дружественной, особенной среды для всестороннего развития каждого ребенка. А ведь другого будущего, кроме наших детей, у нас нет.