Французский теннисист созвал пресс-конференцию, чтобы озвучить свое мнение об Уимблдоне и русских

"Но я все же хотел бы поговорить об Уимблдоне. У меня не было пресс-конференции в программе. Я сам попросил ее организовать. Я хотел бы знать, защищает ли ATP в первую очередь игроков или Россию? Поэтому я и хотел с вами поговорить. Мы собираемся играть турнир без очков. Когда у некоторых людей был Covid, мы не говорили: «О, окей, мы должны полностью отменить турнир». А сейчас у нас есть три или четыре российских игрока, в том числе Даниил Медведев, и мы выступаем против Уимблдона. Я считаю, что это несправедливо, так как если послушать всех игроков, то мы этого не понимаем. 99% игроков хотят набрать очки и провести турнир так, как это было раньше. Поэтому я хочу знать, хочет ли ATP защищать игроков или Россию?"