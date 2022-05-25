ПОДКАСТ | Клещи и их опасность для человека

Предлагаем вашему вниманию подкаст о том, какую опасность представляют клещи для здоровья человека, и об эффективной защите от клещевого энцефалита. В гостях главный специалист oтдeлa кoнтроля инфекциoнных забoлевaний Департамента здоровья Ирина Филиппова и руководитель отдела вирусологии и иммунологии, старший научный сотрудник Института развития здоровья Юлия Геллер. Ведет подкаст Маргарита Купченкова, специалист отдела по связям с общественностью Кассы здоровья. Вместе мы обсудим насколько распространен клещевой энцефалит в природе Эстонии, у клещей, каковы возможные последствия клещевого энцефалита для человека и многое другое.