ПОДКАСТ | Клещи и их опасность для человека
Касса здоровья запустила серию подкастов, в которых слушатели могут послушать обсуждение разных тем, связанных со здоровьем. Эти темы детально рассматриваются вместе с интересными гостями и экспертами в своей области.
Предлагаем вашему вниманию подкаст о том, какую опасность представляют клещи для здоровья человека, и об эффективной защите от клещевого энцефалита. В гостях главный специалист oтдeлa кoнтроля инфекциoнных забoлевaний Департамента здоровья Ирина Филиппова и руководитель отдела вирусологии и иммунологии, старший научный сотрудник Института развития здоровья Юлия Геллер. Ведет подкаст Маргарита Купченкова, специалист отдела по связям с общественностью Кассы здоровья. Вместе мы обсудим насколько распространен клещевой энцефалит в природе Эстонии, у клещей, каковы возможные последствия клещевого энцефалита для человека и многое другое.
Клещевой энцефалит – острое инфекционное вирусное заболевание с преимущественным поражением центральной нервной системы. Последствия заболевания: от полного выздоровления до нарушений здоровья, приводящих к инвалидности и смерти. Заражение возможно с марта-апреля по сентябрь-октябрь, наиболее опасным временем являются май и июнь. К заражению клещевым энцефалитом восприимчивы все люди независимо от возраста и пола. Заболевание клещевым энцефалитом можно предупредить с помощью неспецифической и специфической профилактики.