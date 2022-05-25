"Можно сравнить с первой чеченской". Как российские власти относятся к солдатам, которых отправили на войну, и кто помогает их близким

Потом эти две с половиной тысячи человек лежали в вагонах-холодильниках в Ростове-на-Дону. Опознавание проводила лаборатория генетической экспертизы. Кого-то можно было узнать, личность других смогли определить только по генетическому анализу.

— Просто такого количества [без вести пропавших людей] никогда не было. С чем можно сравнить в нашей практике, так это с началом Первой чеченской войны. Штурм Грозного в новогоднюю ночь с 1994-го на 1995 год, две с половиной тысячи тел, которые лежали на улицах и площадях — и которые российское командование запрещало забирать. Они не хотели объявлять перемирие даже ненадолго. Наши коллеги [правозащитники] туда приезжали с родителями погибших, умоляли об этом. Но пока бои не кончились, толком забрать кого-то было невозможно.

Родственникам пропавших без вести — сложнее. Информации нет, документов тоже. Уже три месяца прошло [с начала войны], но эта проблема никак государством юридически не осознана. Что значит «пропал без вести» на самом деле — неизвестно. Сейчас нормального юридического сопровождения для семей пропавших — нет. А там ведь есть и женатые, и с детьми.

Если военнослужащий погиб — тело привезли в Ростов, опознали с помощью теста ДНК и у него нашлись родственники, то это ужасное горе, но законченная история. Есть свидетельство о смерти, тело можно похоронить, получить страховые выплаты.

— Хоть одна жалоба с которой ничего невозможно сделать — уже плохо. Но самое болезненное — это [работать] с пропавшими без вести.

Все зависит от ситуации. Конечно, если военный на Украине находится, то написать могут только родственники. А когда они уже тут на воле, в России и есть жалобы, то обращаются сами.

— Мы все-таки [в первую очередь] не родственникам помогаем, а солдатам. Бывают, конечно, случаи, когда нам пишут близкие погибших и пропавших. Но все почему-то делают акцент на родственниках, а у нас, к счастью, много обращений от самих военнослужащих — солдат и офицеров.

— С какими вопросами к вам сейчас чаще всего обращаются родственники солдат?

Российская сторона также подключилась к процессу и стала заниматься освобождением пленных. Обмены худо-бедно, но происходят. По крайней мере, этот механизм международного гуманитарного права действует. Спасибо Международному Комитету Красного Креста (МККК).

— По пленным немного попроще. Украина тщательно соблюдает Женевскую конвенцию обращения с военнопленными, ведет списки, переписывает документы пленных, делает их фотографии и записывает интервью, которые очень помогают семьям находить своих близких. Это единственная возможность узнать, что их солдат жив, находится в плену и сообщить в государственные российские органы.

— Мы объясняем людям, что они могут сделать. Куда надо звонить и писать, как официально зафиксировать обращение. Если появляется новая проблема, мы сами стараемся разобраться, чтобы потом объяснить военным и их родственникам.

— Какая у вашего комитета роль в истории с военнослужащими и их родственниками?

Но все зависит от ситуации. Если это не населенный пункт и никто тело не нашел или при нем нет документов, то все очень печально. Найти таких погибших практически невозможно.

— Есть разные случаи. Бывает, когда есть погибший военнослужащий, российская часть не забрала его, но при нем остались документы. Тогда украинская сторона старается хоронить [тела] и отмечать таких людей в своих списках.

Мы также просим посмотреть украинские списки по пленным. Они подробные и есть в открытом доступе. Если это не помогло, стоит писать в военно-следственное управление.

Если есть рассказы кого-то из сослуживцев, надо попросить товарищей офицеров на горячей линии записать эту информацию.

— Сначала мы рекомендуем позвонить на горячую линию в Минобороны и заявить, что уже столько-то времени нет связи с военнослужащим, назвать номер части.

— Если человек ищет своего близкого, без вести пропавшего в Украине, что он может сделать?

Но две с половиной тысячи зимой — это одно. А тут другая ситуация. Сколько тел своих погибших российские воинские части не вывезли и не похоронили — неизвестно. Это проблема, которую нужно осознать. Такого никогда еще не было.

— Иногда родителю или солдату кажется, что ему требуется лечение, а ему в местной медицинской части говорят: «Через три дня отправим обратно служить». В таких случаях необходимо наше вмешательство и мы обращаемся в медицинские службы Минобороны.

Бывает, что солдат в полевых условиях, когда его только выводят [с места боевых действий или наоборот на место боевых действий]. Понятно, что там нет командиров и некому принять рапорт. Мы предлагаем отправить информацию о рапорте солдата от нашей организации. Направляем обращение в военную прокуратуру и командующему округом. Так же могут поступить их жены и родственники.

— Да, но это зависит от стойкости самого военнослужащего. Если он подает рапорт, упирается и не боится, когда ему угрожают, что посадят, то он может добиться своего и никуда не поехать.

— Да. Когда некоторые части покинули Украину, солдаты и офицеры начали заявлять, что они не хотят во второй раз возвращаться на фронт. К нам обращались они сами и их родственники.

— Вы получаете обращения солдат, которые вернулись из зоны боевых действий и не хотят снова ехать воевать?

Эти интервью — единственный источник информации. Если бы Россия и Украина обменивались списками легально и публично, как полагается, тогда вопросов не было бы и интервью не были нужны. Но [когда] наша сторона не ведет открытых списков, ни о каком нарушении этики не может быть речи. Это необходимость.

— Первая Женевская конвенция создавалась в XIX веке, остальные в 1949 году. С тех пор все сильно изменилось.

С этим вопросом работают уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова и военная полиция Минобороны. Они собирают информацию и влияют на списки, если известно, что человек в плену или в особом состоянии (например, с тяжелым ранением — прим. «Медузы»), и хорошо бы включить его в обмен побыстрее.

Это важно, например при контузиях. У нас были такие обращения. А последствия контузии необходимо обследовать в стационарных условиях и лечить так, чтобы не было тяжких последствий.

— О каких последствиях речь?

— Психиатры отмечают, что люди попавшие в ДТП, получившие черепно-мозговую травму, а также военнослужащие, получившие контузию, являются группой риска по наркотической и алкогольной зависимости и суицидам. Мы последствия начали наблюдать еще с Афганской войны. Они тяжелые. Никто не хотел ими заниматься, и это, конечно, большой промах со стороны государства.

— Это можно как-то предотвратить?

— Одно из наших первых обращений в медслужбу в самом начале боевых действий было об этом. Есть приказ о медико-психологической реабилитации. И мы, ребята, вас убедительно просим: всех, кто пробыл больше 30 дней на боевых действиях, направлять на медико-психологическую реабилитацию, как сказано в приказе.

— Рекомендуется каждые 30 дней проходить медико-психологическую реабилитацию?

— В Минобороны есть такой приказ, да. Потому что когда Афганская война была, наши не признавали, что существует ПТСР у людей, которые воевали. Они отбрыкивались и от наших психоаналитиков, и от американских организаций ветеранов, которые знают, как работать с ПТСР.

После Чечни первыми спохватились внутренние войска. Они открыли у себя в госпиталях кабинеты психотерапевтов. Такая же работа ведется и с полицейскими, это старая служба. Но они адаптировались и к военному времени.

— К вам обращаются родственники мобилизованных в ЛНР и ДНР?

— Это наши дополнительные трудности. Там мобилизовали практически все мужское население не обращая внимание на то, подлежат они мобилизации или нет. По этому вопросу мы отправляли обращение к руководителю администрации президента России [Антону Вайно]. Но государственная система оказалась не готова ответить содержательно на запрос от граждан, живущих в дружественных государствах.