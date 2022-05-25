"ПСЖ" отстранил тренера женской команды из-за обвинений в неподобающем поведении

«Если обвинения и комментарии подтвердятся, это будет несовместимо со спортивными и человеческими ценностями «ПСЖ». Клуб предельно серьёзно относится к ситуации и намерен провести тщательное расследование. В целях защиты интересов всех вовлечённых сторон тренер женской команды был отправлен в отпуск до завершения расследования», — говорится в заявлении пресс-службы парижан.