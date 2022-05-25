Суд признал недействительным очередное увольнение невакцинированного сотрудника Сил обороны

Недавно Тартуский уездный суд вынес решение в отношении сотрудника Сил обороны, договор с которым расторгли раньше срока в октябре 2021 года по причине того, что он не выполнил распоряжение работодателя вакцинироваться от коронавируса. К тому времени он проработал в Силах обороны 24 года и хотел пойти оттуда напрямую на пенсию.

Тартуский уездный суд посчитал, что экстренное расторжение трудового договора с заведующим складом является недействительным и взыскал в его пользу компенсацию в размере 6-месячной зарплаты и покрытия судебных расходов. Силы обороны могут обжаловать данное решение до 30 мая.

Суд придерживается точки зрения, что Эстония до сих пор не приняла ни одного закона, который бы установил общее либо должностное обязательство вакцинироваться, а также того, что обязательство вакцинироваться интенсивно нарушает неприкосновенность тела и личной жизни человека.

Суд повторил, что нужно всегда рассмотреть все возможные вспомогательные меры и является ли повышенный риск временным. Суд также подчеркнул, что коронавирус, его распространение, заболеваемость и возможности избежать этого постоянно менялись, из-за чего Силы обороны не могли быть уверены, что вакцина является единственным действующим средством.

Решения суда ожидают еще один сотрудник Сил обороны и 17 служащих.