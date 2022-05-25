Лаанет: Россия должна реально проиграть войну(17)
Министр обороны Эстонии Калле Лаанет убежден, что Украина выиграет войну. По его оценке, для России война должна закончиться реальным поражением, пишет rus.err.ee.
"Я думаю, что Украина выйдет из этой войны победителем. Почему я так считаю? Потому что украинцы продемонстрировали невероятные боевой дух и способность к сопротивлению. Кроме того, Запад в конце концов понял, что Украина борется не только за себя, но и за нас. И, конечно, руководимая Путиным армия и он сам допустили очень много ошибок до начала вторжения. Включая то, что, по его мнению, война закончится за три дня, в Киеве сменится власть, а российских солдат будут встречать с цветами", – заявил Лаанет в передаче Esimene stuudio на канале ETV.
Помимо боевого духа на войне нужно оружие. По словам Лаанета, у российских войск оружия может быть достаточно, но вопрос в том, в каком оно состоянии? Кроме того, позиция западных стран в вопросе помощи Украине существенно изменилась, отметил министр обороны.
"Если все западные союзники заявляют, что Украина должна выиграть эту войну, то для меня вопрос в том, чего мы тогда тянем? Предоставим обучение в достаточном объеме, системы вооружения, чтобы было как можно меньше погибших среди мирного населения да и вообще погибших. То есть нужно как можно быстрее закончить эту войну. Не дипломатией. Русских нужно просто выбить с территории Украины", – заявил Лаанет.