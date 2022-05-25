Лаанет: Россия должна реально проиграть войну

"Я думаю, что Украина выйдет из этой войны победителем. Почему я так считаю? Потому что украинцы продемонстрировали невероятные боевой дух и способность к сопротивлению. Кроме того, Запад в конце концов понял, что Украина борется не только за себя, но и за нас. И, конечно, руководимая Путиным армия и он сам допустили очень много ошибок до начала вторжения. Включая то, что, по его мнению, война закончится за три дня, в Киеве сменится власть, а российских солдат будут встречать с цветами", – заявил Лаанет в передаче Esimene stuudio на канале ETV.