В Эстонии откроют Школу Свободы для детей украинских беженцев

По словам министра образования и науки Лийны Керсна, в Эстонию прибыло более 13 000 детей и подростков до 19 лет из Украины – их обучение не должно быть прервано из-за войны. "Поскольку в столице находится наибольшее количество семей из Украины, на Таллинн сейчас и так ложится очень тяжелое бремя по обеспечению образовательных возможностей для детей. Согласно данным Эстонской инфосистемы образования (EHIS), в Таллинне зарегистрировано более 1600 детей, и, по имеющимся данным, еще несколько тысяч нуждаются в местах в учебных заведениях", - объясняет Керсна. "Мы разделим ответственность за обучение украинских детей в общеобразовательных школах и гимназиях и по соглашению с городскими властями создадим отдельное учебное место для учащихся 7-12 классов, а также предложим дополнительные места в профессиональных училищах Таллинна".

При Таллиннской Тынисмяэской государственной гимназии будет создана отдельная Школа Свободы (по-украински: Школа Свободи), она начнет работу 1 сентября 2022 г. В школе, создаваемой для беженцев из Украины, 800 учебных мест для учащихся 7-12 классов. Учебная деятельность в Школе Свободы будет вестись на по методу языкового погружения, как минимум 60% уроков будет проходить на эстонском языке. Школу возглавит Ольга Селищева, которая работала руководителем Таллиннского Дома эстонского языка INSA, а также учителем и руководителем по учебной работе в школе. Заявки на поступление в Школу Свободы будут приниматься с 1 июня.

Кроме того, в государственных профессиональных учебных заведениях Таллинна будут созданы места для молодежи из Украины на программы по выбору квалификации, где учащиеся смогут получить базовые профессиональные знания и начать учить эстонский язык.