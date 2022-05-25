ФОТО | Чешские фанаты на ЧМ - 2022 вывесили флаг Украины

Фанаты чешской команды решили таким образом выразить поддержку Украине. Тем не менее уже через пять минут после этого его пришлось снять, так как в эту ситуацию быстро вмешались стюарды и сняли флаг. «Мы не получили никаких объяснений. Украинские флаги висели на футбольном матче Чехии и Швеции во время отбора к чемпионату мира, и никому не было до этого дела. Но организаторы в Тампере, кажется, испугались. Никто не знает почему», — рассказал чешскому изданию sport.cz болельщик Люмир Беднар.