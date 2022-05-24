ВИДЕО | Итоги двенадцатого дня: избиение датчан и французов. Определены все четвертьфиналисты

На 13-й минуте Дилан Козенс вывел «кленовые листья» вперёд. На 18-й минуте Макс Комтуа удвоил преимущество канадцев. Во втором периоде Канада забросила ещё дважды усилиями Пьер-Люка Дюбуа и Эрика О'Делла. На 46-й минуте Зак Уайтклауд с передачи Доусона Мерсера довёл счёт до разгромного — 5:0. На 49-й минуте Антони Реш отыграл один гол, но на 52-й минуте Пьер-Люк Дюбуа оформил дубль. На 56-й минуте Дэймон Сиверсон забросил седьмую шайбу.

В Тампере завершился матч между сборными Канады и Франции. Встреча закончилась победой канадской команды со счётом 7:1 (2:0, 2:0, 3:1).

На экваторе первого периода Томаш Татар с передачи Михала Криштофа вывел подопечных Крэйга Рэмзи вперёд. За 23 секунды до завершения стартового игрового отрезка Томаш Татар оформил дубль — и вновь после паса Михала Криштофа. На 22-й минуте Павол Регенда, реализовав численное большинство, забросил третью шайбу в ворота Дании. Очко за результативную передачу на свой счёт записал Юрай Слафковски. На 33-й минуте Мислав Росандич забил ещё один гол. На 39-й минуте Юрай Слафковски довёл счёт до разгромного — 5:0. На 48-й минуте Йоахим Блихфельд отыграл один гол. В конце матча отличились Шимон Немец, а также Павол Регенда, оформивший дубль. Таким образом, сборная Словакии смогла пробиться в плей-офф, Дания же завершает своё выступление на турнире.

В Хельсинки завершился матч между сборными Словакии и Дании. Встреча закончилась разгромной победой словацкой команды со счётом 7:1 (2:0, 3:0, 2:1).

Сборная Швейцарии одержала победу над командой Германии в матче группового этапа чемпионата мира 2022 года по хоккею в серии буллитов со счётом 4:3 (1:2, 2:0, 0:1, 0:0, 1:0). В составе команды Германии в основное время отличились Кай Висман, Штефан Лойбль и Маттиас Плахта. У швейцарцев отметились Андрес Амбюль, Пиус Зутер и Денис Мальгин. В серии буллитов точные броски у Швейцарии нанесли Нико Хишир и Дамьен Риа, которые принесли команде седьмую победу в семи матчах группового этапа.

Группа В

Швеция — Латвия (1:0)

Сборная Швеции одержала победу над командой Латвии в матче группового этапа чемпионата мира 2022 года по хоккею со счётом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0). Встреча прошла в Тампере (Финляндия) на стадионе «Нокиа-Арена». На 35-й минуте в большинстве гол забил нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Вильям Нюландер, в качестве ассистентов выступили Расмус Далин и Лукас Валльмарк.

США — Норвегия (4:2)

В Тампере завершился матч очередного дня чемпионата мира по хоккею 2022 года, в котором сыграли сборные США и Норвегии. Встреча закончилась победой американской команды со счётом 4:2 (2:0, 1:1, 1:1).

На четвёртой минуте Райан Хартман вывел сборную США вперёд. На восьмой минуте Мэтт Болди с передачи Алекса Гальченюка удвоил преимущество американской команды. На 23-й минуте Андреас Мартинсен отыграл один гол. На 29-й минуте Бен Майерс в третий раз поразил ворота Хенрика Хёукеланна. На старте третьего периода Даниэль Роксет вновь сократил отставание до минимума. На последней минуте Шон Фаррелл поставил точку в матче голом в пустые ворота.

Финляндия — Чехия (3:0)

В Хельсинки завершился матч очередного дня чемпионата мира по хоккею 2022 года, в котором сыграли сборные Финляндии и Чехии. Встреча закончилась победой финской команды со счётом 3:0 (2:0, 1:0, 0:0).

На десятой минуте матча Йоэль Армиа с передачи Харри Песонена вывел хозяев турнира вперёд. На 17-й минуте Сакари Маннинен, реализовав численное большинство, удвоил преимущество сборной Финляндии. На 36-й минуте Тони Раяла в третий раз поразил ворота Марека Лангхамера.

Отметим, что и сборная Финляндии, и команда Чехии до этого матча обеспечили себе участие в плей-офф.

Сборная Швейцарии заняла первое место в группе А и вышла на занявшую четвёртое место в группе В сборную США. Германия финишировала второй в группе А, команда сыграет с Чехией (третья в группе В). Канада, занявшая третью позицию в группе А, встретится со Швецией — второй в группе В. Наконец, последняя в топ-4 группы А сборная Словакии сыграет с победителем группы В — Финляндией, пишет Чемпионат.

Все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею — 2022:

16:20 Чехия — Германия;

16:20 Швеция — Канада;

20:20 Швейцария — США;

20:20 Финляндия — Словакия.

Все четвертьфиналы состоятся в четверг, 26 мая. 28 мая победители сыграют в полуфиналах, а 29 мая состоятся матч за третье место и финал турнира.

Напомним, решением Международной федерации хоккея (ИИХФ) сборные России и Беларуси не были допущены до участия в чемпионате мира.

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