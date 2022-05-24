"Я беспокоюсь за свою безопасность". Дипломат РФ в Женеве рассказал, как он решил подать в отставку из-за войны в Украине

Во вторник отставку Бондарева прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В ответ на вопрос журналистов он заявил, что в Кремле с этим письмом не знакомы, но при этом добавил: "Здесь, наверное, можно сказать только, что господин Бондарев больше не с нами, скорее, он против нас" (цитата по агентству Интерфакс).

"Он осуждает действия российского руководства, а действия российского руководства поддерживаются практически всем населением нашей страны, - сказал Песков. - Значит, этот господин выступил против общего консолидированного мнения нашей страны".

Мы публикуем полный текст интервью Бондарева Би-би-си. Он говорил с корреспондентом издания на английском языке, его слова даются в переводе.

Би-би-си: Почему вы приняли такое решение?

Борис Бондарев: Причина в том, что я совершенно не согласен с тем, что делает и делало мое правительство как минимум с февраля, и я больше не хочу, чтобы меня с этим связывали.

Би-би-си: Насколько трудно вам было пойти на это?

Б. Б.: Вопрос был даже не в том, делать это или нет. Было решение это сделать [и надо было понять], когда. Я не видел никакой альтернативы.

Би-би-си: Вы боитесь за свою безопасность?

Б.Б.: Думаю, что можно так сказать.

Би-би-си: Насколько вы были шокированы наступлением в Украине 24 февраля?

Б.Б.: Я был шокирован - как любой нормальный человек. Потому что первое, что я услышал утром 24 февраля, что российская военная авиация бомбит Киев и Харьков. А последний раз эти города бомбили во время Второй мировой войны - и это делали немцы. А теперь их бомбим мы. Я думаю, что этим должны быть шокированы все россияне.

Би-би-си: Насколько распространено в российском министерстве иностранных дел это чувство шока и возражения против того, что происходит в Украине?

Б.Б.: Честно говоря, я не думаю, что это распространено. Этого нет.

Би-би-си: А почему так происходит?