Хоккеисты из Нарвы открывают в Таллинне хоккейный зал
В субботу в Таллинне открывается первый в Эстонии хоккейный центр "K4 hockey city". Основателями центра являются два брата из Нарвы, Илья Григорьев и Кирилл Чеботарев. Перед открытием ребята в интервью Rus.Delfi рассказали, что представляет собой центр, историю создания и о том, что будет происходить в день открытия.
Братья Кирилл Чеботарев и Илья Григорьев родом из Нарвы. Старший брат Кирилл с детства занимался футболом в местном "Трансе" и потом ушел в хоккей, но из-за травмы был вынужден отказаться от карьеры профессионального хоккеиста. В данный момент играет в любительской хоккейной лиге (Mark Winner), но как сказал Кирилл: "мечтаю поиграть в профессиональной лиге, а травма мечте не помеха". Младший брат Илья - воспитанник нарвского хоккея, является игроком молодежной сборной Эстонии и выступает за шведский клуб "Нюбру Викингс".
Что из себя представляет "K4 hockey city" ?
Илья Григорьев: В первую очередь - это развитие и помощь для всех любителей хоккея. В Таллинне нет ни одной нормальной бросковой зоны. У нас такая зона будет и любой желающий сможет прийти, отработать броски. В "Тондираба", насколько я знаю, есть тренажер, имитирующий катание (у "Вайперс"), но этого мало. Я, например, приезжаю в Финляндию или Швецию и там просто на улице стоят бросковые зоны, можно пойти и потренироваться в бросках.
Почему было выбрано именно такое название?
И.Г: У старшого брата уже была фирма K4 Detailing Studio, а К4 - это просто инициалы старшего брата (К-Кирилл, 4-Чеботарев), а hockey city уже потом просто добавили.
Как вообще возникла идея о создании такого места?
Кирилл Чеботарев: Это было спонтанное решение, я позвонил брату в Швецию, узнать как у него дела и предложил ему отрыть хоккейный зал. Илья согласился и начал искать всю атрибутику, а я занимался всем остальным. На всю эту постройку и установку у нас ушло 3-4 месяца. Все это мы держали в тайне и некому не рассказывали, кроме самых близких.
С какой целью создавался этот зал?
К.Ч: Помощь молодежи в занятии хоккеем, почему, например, в Риге есть хоккейный клуб, который игрыл в КХЛ, а у нас такой команды нет. В Эстонии много ребят занимаются хоккеем, просто нам нужно продолжать развиваться в хоккейной сфере и давать возможности ребятам расти. Наш комплекс может в этом помочь. Тут можно проводить детские лагеря. Также будем рады сотрудничать с различными хоккейными клубами, тренерами, а возможно и со сборной Эстонии.
С какими трудностями столкнулись при создании?
К.Ч: Основные трудности были с рабочей силой. Искусственный лед был заказан из Канады (канадская фирма), поставляли нам его из Нидерландов. Собрали мы его в течение месяца, а в течение трех месяцев он просто лежал.
И.Г: Эта фирма одна из лучших, например, они делили лед для центра индивидуального развития Артемия Панарина, также они работали со многими командами НХЛ и АХЛ.
Кто расписывал стены в вашем зале?
К.Ч: Изображения, которые нарисованы на стенах в нашем зале, рисовал мой друг-художник (в Instagram _bae57), он работал в K4 Detailing Studio и мне его работы понравились, и я предложил ему нарисовать в нашем зале.
Какие услуги предоставляет центр?
К.Ч: В основном это место для тех, кто хочет просто прийти, взяв с собой клюшку, и потренироваться, побросать. Сделать это как индивидуально, так и с тренером. Все зависит от желания ребенка или взрослого игрока. У нас тут искусственный лед, куда можно выйти на коньках, бросковые зоны и просто разные тренажеры и инвентарь для физической подготовки. Также у нас есть раздевалка и душевые кабинки.
Какие навыки, умения можно натренировать тут?
И.Г: Я думаю самое главное - это дриблинг, умение обращения с шайбой и клюшкой, отработать броски и развить физическую силу и выносливость.
Кому полезнее будет тренироваться в хоккейном городке – взрослым, детям, профи, любителям?
К.Ч: Сюда может прийти любой, в независимости от возраста или пола, главное - ваше желание.
Тут будут работать специальные тренеры?
К.Ч: В данный момент сказать сложно, конечно, сейчас пытаемся с кем то договориться. Возможно, будет кто-то, кто будет работать конкретно в этом зале, а может это будут тренеры из других клубов. Это пока первый такой опыт и еще не знаем точно, как это будет выглядеть.
У вас будут абонементы, как в тренажерных залах или как?
К.Ч: У нас будут как абонементы, так и разовые посещения. Разовая тренировка будет стоить 15 евро - 2 часа (1 час в бросковой зоне и 1 час в тренажерах), а если тренировка на льду (свои коньки), то 30-35 евро - час. В дальнейшем появится станок для заточки коньков. Как мне кажется, часа вполне достаточно, чтобы выложиться по полной на тренировке.
Планируете открывать еще где-то "К4 hockey city"?
К.Ч: Если спрос будет высокий, мы скорее всего просто расширимся, пока сказать тяжело. Время покажет.
Планируете проведение мастер классов для детей?
К.Ч: Да, планируем, есть очень хорошие специалисты, которых мы могли бы позвать для ребят, все зависит от спроса, организовать можно все.
Что у вас запланировано в день открытия?
К.Ч: Будут разыграны подарочные карты в наш зал. Для детей будут хоккейные конкурсы, поэтому берите с собой клюшки и коньки. Для взрослых будет розыгрыш арендных машин (на сутки): Dodge challenger, Mercedes-Benz ml63 amg, BMW 640 сabrio.
Открытие состоится в субботу, 28 мая, начало в 12:00, по адресу Maleva 2. Вход СВОБОДНЫЙ.