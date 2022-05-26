Хоккеисты из Нарвы открывают в Таллинне хоккейный зал

Братья Кирилл Чеботарев и Илья Григорьев родом из Нарвы. Старший брат Кирилл с детства занимался футболом в местном "Трансе" и потом ушел в хоккей, но из-за травмы был вынужден отказаться от карьеры профессионального хоккеиста. В данный момент играет в любительской хоккейной лиге (Mark Winner), но как сказал Кирилл: "мечтаю поиграть в профессиональной лиге, а травма мечте не помеха". Младший брат Илья - воспитанник нарвского хоккея, является игроком молодежной сборной Эстонии и выступает за шведский клуб "Нюбру Викингс".

Что из себя представляет "K4 hockey city" ?

Илья Григорьев: В первую очередь - это развитие и помощь для всех любителей хоккея. В Таллинне нет ни одной нормальной бросковой зоны. У нас такая зона будет и любой желающий сможет прийти, отработать броски. В "Тондираба", насколько я знаю, есть тренажер, имитирующий катание (у "Вайперс"), но этого мало. Я, например, приезжаю в Финляндию или Швецию и там просто на улице стоят бросковые зоны, можно пойти и потренироваться в бросках.

Почему было выбрано именно такое название?

И.Г: У старшого брата уже была фирма K4 Detailing Studio, а К4 - это просто инициалы старшего брата (К-Кирилл, 4-Чеботарев), а hockey city уже потом просто добавили.

Как вообще возникла идея о создании такого места?

Кирилл Чеботарев: Это было спонтанное решение, я позвонил брату в Швецию, узнать как у него дела и предложил ему отрыть хоккейный зал. Илья согласился и начал искать всю атрибутику, а я занимался всем остальным. На всю эту постройку и установку у нас ушло 3-4 месяца. Все это мы держали в тайне и некому не рассказывали, кроме самых близких.

С какой целью создавался этот зал?