ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (90-й день) | Российская армия развивает наступление в Донбассе. В Харькове возобновило работу метро

Россия оккупировала более 20% территории Украины, подсчитал Forbes. По данным издания, сейчас под российской оккупацией находится примерно 125 тысяч квадратных километров украинской территории: это части Донецкой, Луганской, Харьковской, Херсонской, Запорожской областей и Крым.

В Кремле прокомментировал отставку дипломата Бориса Бондарева. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Бондарев "больше не с нами, он против нас". "Он осуждает действия российского руководства, а действия российского руководства поддерживаются практически всем населением нашей страны. Значит, этот господин выступил против общего консолидированного мнения нашей страны", - ответил представитель Кремля на уточняющий вопрос журналистов о том, что значит "против нас".

В Украине погиб генерал-майор военно-воздушных сил России в отставке Канамат Боташев, сообщили "Би-би-си" на условиях анонимности трое его бывших подчиненных. Боташев — самый высокопоставленный российский летчик, о гибели которого на войне стало известно. До выхода в отставку он был командиром авиационного полка. Боташеву было 63 года. Каким образом он стал выполнять боевые задания в Украине, неясно — собеседники "Би-би-си" предполагают, что он "просто не смог остаться в стороне".

Россия вводит персональные санкции в отношении 154 членов Палаты лордов Великобритании.

В СБУ публикуют данные еще 8 россиян, причастных, по версии следствия, к военным преступлениям в Киевской области.

В Мариуполе при разборе завалов многоэтажного дома в районе АЭС-2 на проспекте Мира обнаружили около 200 тел погибших с высокой степенью разложения, сообщил в своем "Телеграме" советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. "Из-за отказа местных собирать и упаковывать тела погибших МЧС России оставило место работ. Тела погибших остались на месте, из-за частично разобранных завалов запах распространился почти на весь квартал", - написал он. В таких условиях город, как отметил советник мэра, превратился в сплошное кладбище.

ВСУ сообщает о "самой активной фазе" российского наступления в Донбассе. Российская армия заметно активизировалась в Донбассе. Она наносит удары по многим направлениям, штурмует один населенный пункт за другим и всё чаще ей удается их захватить, а сводки украинского Генштаба становятся всё более тревожными. Утром российские войска вновь обстреляли химический завод "Азот" в Северодонецке, погибли четыре человека. Это сведения от главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая. По его словам, плотность и количество российских обстрелов растет каждый день. Представитель министерства обороны Украины Александр Мотузяник заявил о попытках сил противника окружить Северодонецк и Лисичанск. Это последние крупные города в Луганской области, остающиеся под украинским контролем, об этом пишет Украинская служба Радио Свобода.

В Венгрии объявлен режим чрезвычайного положения. Премьер-министр Виктор Орбан объяснил его введение необходимостью дать правительству "пространство для маневра и возможность немедленного реагирования" на последствия войны в Украине.

Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов прогнозирует, что боевые действия на нынешнем уровне интенсивности затухнут к концу этого года, когда у России иссякнут ресурсы. Он также предсказывает, что к этому времени украинская армия освободит большую часть территории страны и дойдет до Крыма, аннексированного в 2014 году.

Британия пока не планирует направлять свои военные корабли для разблокировки Одессы. Британия на данный момент не собирается отправлять свои военные корабли в Черное море, чтобы помочь наладить поставки продовольствия из Одессы, заявил представитель правительства Великобритании. "Мы продолжим интенсивно работать с международными партнерами, чтобы найти способы для возобновления экспорта зерна из Украины. Но в настоящее время у нас нет планов по размещению британских военных кораблей в Черном море", - заявил он.