Кая Каллас: экономика Эстонии успешно восстановилась от кризиса, вызванного коронавирусом

По словам премьер-министра Каи Каллас, Гетеборг стал одним из центров инновации и технологий, связанных с умными городами и мобильностью, для своего региона и уже давно представляет интерес для эстонских предприятий. «Эстония также многое может предложить в области смарт-мобильности, дигитализации и зеленых технологий, - сказала Каллас. – Швеция является одним из важнейших деловых и торговых партнеров Эстонии. Наш визит должен способствовать тому, чтобы как эстонские, так и шведские предприятия и эксперты нашли новые полезные контакты и возможности для сотрудничества», - добавила она.

Премьер-министр Каллас сказала, что она является приверженцем интеграции региона Балтийского моря. «Центральную роль в этом играет зеленая и цифровая революция», - сказала Каллас. По словам премьер-министра, экономика Эстонии успешно восстановилась от кризиса, вызванного коронавирусом, и пора активнее задуматься о будущем нашего региона. «Северные и Балтийские страны уже делают регион Балтийского моря одним из самых интегрированных, экологичных и дигитализированных во всей Европе. Мы должны продолжать эту работу. Вместе мы сможем стать примером для всего мира в области цифровых и зеленых инноваций», - отметила Каллас.

Премьер-министр встретилась сегодня в Гетеборге с руководителями VOLVO Cars, представителями Ericsson и AI Sweden, а также центров развития технологий в области мобильности.

Еще премьер-министр планирует посетить консультационный и развивающий центр Ågrenska для детей и молодежи с особыми потребностями, а также их семей, дочерним предприятием которого является Eesti Agrenska Fond, находящийся в Тартуском уезде. Кроме того, премьер-министр Каллас встретится в гетеборгском Эстонском доме с местной эстонской общиной.

Завтра премьер-министр Кая Каллас будет в Стокгольме, где состоится ее двусторонняя встреча с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон, пройдет деловой обед с крупными шведскими предпринимателями и руководителями центров развития, а также дискуссия на тему безопасности в аналитическом центре Folk och Försvar.