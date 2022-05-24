24.05.2022, 18:57
Пропавшую в субботу Елену нашли мертвой
ФОТО: Ekspress Meedia | Argo Ingver
Ляэнеская префектура сообщила во вторник вечером, что объявленная в воскресенье в розыск 44-летняя Елена найдена сегодня мертвой.
Как передает полиция, оснований подозревать, что в отношении Елены было совершено преступление, нет.
Последний раз Елену видели в субботу вечером в садовом комплексе Ууэмыйза, где она передвигалась на велосипеде, оставив его там же.
В ходе поисков полиция использовала служебную собаку, которая вывела стражей порядка к Таллиннскому шоссе, где след был потерян.