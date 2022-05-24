ЧП и криминал
24.05.2022, 18:57

Пропавшую в субботу Елену нашли мертвой

 
Küünal
Küünal
ФОТО: Ekspress Meedia | Argo Ingver

Ляэнеская префектура сообщила во вторник вечером, что объявленная в воскресенье в розыск 44-летняя Елена найдена сегодня мертвой.

Как передает полиция, оснований подозревать, что в отношении Елены было совершено преступление, нет.

Последний раз Елену видели в субботу вечером в садовом комплексе Ууэмыйза, где она передвигалась на велосипеде, оставив его там же.

В ходе поисков полиция использовала служебную собаку, которая вывела стражей порядка к Таллиннскому шоссе, где след был потерян.

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