Пропавшую в субботу Елену нашли мертвой

Как передает полиция, оснований подозревать, что в отношении Елены было совершено преступление, нет.

Последний раз Елену видели в субботу вечером в садовом комплексе Ууэмыйза, где она передвигалась на велосипеде, оставив его там же.

В ходе поисков полиция использовала служебную собаку, которая вывела стражей порядка к Таллиннскому шоссе, где след был потерян.