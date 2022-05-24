Из-за высокого спроса на электроэнергию отложены ремонтные работы на Нарвских электростанциях

"На улице 20 градусов тепла, мы предлагаем рынку более 1000 мегаватт чистой электроэнергии. Честно говоря, мы не помним, чтобы такое было когда-то", — недоумевает Вайнола.

По его словам, все это связано с возникшей политической ситуацией, и уже сегодня около трети экспортируемой Эстонией электроэнергии идет в Финляндию, а две трети - в направлении Латвии-Литвы.