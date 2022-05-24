Экономика
24.05.2022, 18:16

Из-за высокого спроса на электроэнергию отложены ремонтные работы на Нарвских электростанциях

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Narva elektrijaam
Narva elektrijaam
ФОТО: Ekspress Meedia | Dmitri Fedotkin

Уход российского продавца электроэнергии "Интер РАО" с рынков Балтии и Финляндии увеличил нагрузку на Нарвские электростанции, из-за чего предприятие Enefit Power отложило ремонт энергоблока, который должен был начаться на этой неделе.

По словам председателя правления AS Enefit Power Андреса Вайнола, напряженная политическая ситуация и санкции делают энергетический рынок непредсказуемым, пишет rus.err.

"На улице 20 градусов тепла, мы предлагаем рынку более 1000 мегаватт чистой электроэнергии. Честно говоря, мы не помним, чтобы такое было когда-то", — недоумевает Вайнола.

По его словам, все это связано с возникшей политической ситуацией, и уже сегодня около трети экспортируемой Эстонией электроэнергии идет в Финляндию, а две трети - в направлении Латвии-Литвы.

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