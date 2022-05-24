Из-за высокого спроса на электроэнергию отложены ремонтные работы на Нарвских электростанциях(1)
Уход российского продавца электроэнергии "Интер РАО" с рынков Балтии и Финляндии увеличил нагрузку на Нарвские электростанции, из-за чего предприятие Enefit Power отложило ремонт энергоблока, который должен был начаться на этой неделе.
По словам председателя правления AS Enefit Power Андреса Вайнола, напряженная политическая ситуация и санкции делают энергетический рынок непредсказуемым, пишет rus.err.
"На улице 20 градусов тепла, мы предлагаем рынку более 1000 мегаватт чистой электроэнергии. Честно говоря, мы не помним, чтобы такое было когда-то", — недоумевает Вайнола.
По его словам, все это связано с возникшей политической ситуацией, и уже сегодня около трети экспортируемой Эстонией электроэнергии идет в Финляндию, а две трети - в направлении Латвии-Литвы.