В Таллинне проходят мастер-классы по самокату для молодежи

По словам старейшины района Кристийне Яануса Рийбе, цель мероприятий – повысить осведомленность о дорожном движении и дать участникам возможность научиться кататься на электросамокатах. «Участники семинара впоследствии будут учитывать других участников дорожного движения, правильно пользоваться средствами безопасности и хорошо знать правила дорожного движения, изучив теорию и испробовав все важное на практике под руководством полицейских и специалистов», — сказал Рийбе.

Это что-то вроде курсов вождения на велосипеде: отработка техники и вождения, правильное использование шлема и других средств безопасности, обсуждение правил дорожного движения и возможные меры безопасности, а также объяснение того, как считаться с другими участниками дорожного движения, автомобилями и пешеходами. Также будет дана возможность реальной практики, под руководством работника по работе с молодежью и полиции.

Нужно знать, что ездить на электросамокате по городу можно только с 16 лет, использовать шлем безопасности в этом возрасте тоже обязательно. Детям помоложе можно только кататься по тихим и спокойным площадкам и скверам в свое удовольствие.

Семинар пройдет в Таллиннской гимназии Лиллекюла и гимназии Кристийне и будет организован Молодежным центром Кристийне. Аналогичные тренировки проходили прошлой осенью.