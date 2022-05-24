Призер юношеских Олимпийских игр перешла в мир порно

Свое решение 22-летняя спортсменка мотивировала популярностью, которые вызвали снимки ее первой откровенной фотосессии, пишет Sportmail.ru.

«Я с удивлением узнала о своей популярности в эротической индустрии. Поэтому мне стало любопытно, и я посмотрела несколько порно-фильмов: сначала у меня было негативное чувство, но работы компании, которая затем продюссировала мои фильмы, показались мне очень интересными. Это нужная профессия, и я решила попробовать», — цитирует спортсменку итальянская газета Corriere dello Sport.

По словам девушки, идея сняться в порно у нее появилась после эротической публикации в ее личных соцсетях. Подписчики бурно отреагировали на ее фото.

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В 2018 году Кодзима стала двукратным бронзовым призером юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе, а годом ранее выиграла по две золотые и бронзовые медали на юниорском чемпионате мира.

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