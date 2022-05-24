Чемпионка Европы из России будет выступать под флагом Польши

Польский флаг отображается также в профиле россиянки Александры Мальцевской, чемпионки Европы в возрасте до 14 лет и чемпионки мира в возрасте до 20 лет. Кашлинская является чемпионкой Европы среди женщин 2019 года, пишет Sportmail.ru.

Ранее Международная шахматная федерация (FIDE) из-за ситуации в Украине перенесла Всемирную шахматную олимпиаду — 2022 из Москвы и отстранила от участия в своих турнирах сборные России и Белоруссии до дальнейшего уведомления, на индивидуальных турнирах представители этих стран могут выступать под флагом FIDE.

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