Чемпионка Европы из России будет выступать под флагом Польши(5)
Российская шахматистка Алина Кашлинская будет выступать на международных турнирах под польским флагом, следует из профиля спортсменки на сайте Международной шахматной федерации (FIDE).
Польский флаг отображается также в профиле россиянки Александры Мальцевской, чемпионки Европы в возрасте до 14 лет и чемпионки мира в возрасте до 20 лет. Кашлинская является чемпионкой Европы среди женщин 2019 года, пишет Sportmail.ru.
Ранее Международная шахматная федерация (FIDE) из-за ситуации в Украине перенесла Всемирную шахматную олимпиаду — 2022 из Москвы и отстранила от участия в своих турнирах сборные России и Белоруссии до дальнейшего уведомления, на индивидуальных турнирах представители этих стран могут выступать под флагом FIDE.
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