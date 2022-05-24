Скандал с экспресс-тестами: уголовное дело в отношении министра науки и образования не возбуждалось

"Из информации, поступившей в правоохранительные органы, не усматривается оснований для возбуждения уголовного дела, поэтому прокуратура производства не начинала", - сообщила советник отдела общественных связей прокуратуры Кайри Кюнгас.

"Закон обязывает возбуждать уголовное дело, когда имеются признаки, указывающие на возможное преступление. Мы не можем возбуждать производство, когда признаков преступления не усматривается. Мы также не можем возбуждать дело для поиска признаков преступления", - добавила она.

Министерство финансов сообщило 6 мая, что в ходе проверки процедуры первой закупки экспресс-тестов для школ был отмечен ряд недостатков.

Основной из них состоит в том, что министерство в ходе госзакупки обратилось только к одному из возможных поставщиков (OÜ Selfdiagnostics), хотя, по мнению Минфина, были и другие возможности, которые могли бы позволить совершить закупку по более низкой цене.

Соответствующее заявление в прокуратуру и Полицию безопасности (КаПо) направили депутаты Рийгикогу из парламентской фракции EKRE, напоминает rus.err.

В заявлении указывается, что в октябре 2021 года Лийна Керсна подписала договор о закупке экспресс-тестов на коронавирус для школ с фирмой SelfDiagnostics на сумму 5,1 млн евро, не организовав при этом требуемый законом тендер госпоставок и тем самым предоставив преимущество указанной фирме при заключении соглашения.

Ситуацию вокруг министра прокомментировала и премьер-министр Кая Каллас.

"Существовал риск закрытия школ, поскольку уровень заражения был очень высоким. Действительно, у Министерства социальных дел был рамочный договор, но выяснилось, что вторая сторона соглашения не способна предоставить тесты так быстро", - сказала в интервью "Радио 4" Каллас.

"Лийна Керсна говорила, что если ей назначат штраф, то она готова его выплатить. Ранее она консультировалась с подразделением, которое занимается государственными закупками. Она действовала добросовестно. Я в любом случае не считаю, что министр образования должна подать в отставку. Напротив, мне кажется, она сделала все от себя зависящее, чтобы школы оставались открытыми, что в данном случае было необходимо", - отметила премьер.