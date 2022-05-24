Эрдоган: "Премьер Греции Мицотакис для меня больше не существует"

Турецкий лидер считает, что в ходе своего визита в США Мицотакис попытается заблокировать сделку по продаже Турции американских истребителей F-16.

"Для меня больше не существует никого по имени Мицотакис", - сказал Эрдоган журналистам во вторник после заседания кабинета. Он также заявил, что никаких рабочих встреч с греческим лидером больше не будет.

Напряженность между соседями обострилась после того, как на прошлой неделе Кириакос Мицотакис призвал Конгресс США оставить в силе запрет на участие Турции в программе закупок истребителя следующего поколения F-35.

Запрет был введен после того, как в 2019 году Анкара приобрела у России систему ПВО С-400. Однако сейчас администрация Джо Байдена рассматривает возможность его отменить.

Турецкие власти полагают, что Афины настраивают американские власти против Турции и в остальных вопросах, в частности, пытаясь сорвать сделку и по F-16.

Они заявляют, что это нарушение существующего между Афинами и Анкарой соглашения не вовлекать в свои споры третьи страны.

Греция заявила, что не собирается ввязываться в "войну громких заявлений".

НАТО как сдерживающий фактор

Конфликт возник одновременно с конфронтацией Турции с остальными членами НАТО в вопросе вступления в альянс Швеции и Финляндии. Обе страны подали заявки на вступление в альянс, и Анкара - единственный член НАТО, выступающий против.

В среду делегации Швеции и Финляндии проведут в Анкаре переговоры по поводу заявок двух стран на вступление в НАТО.

Турция обвиняет две скандинавские страны в укрывательстве членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которую она считает террористической организацией, а также последователей Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации попытки государственного переворота в 2016 году.

Подобные обвинения Турция выдвигает и против Греции. Эрдоган заявил, что повторный прием этой страны в северо-атлантический альянс в 1980 году был ошибкой.