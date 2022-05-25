Минпросвещения России хочет, чтобы "бог" писали с большой буквы. А что думают филологи?

Вторая версия правил была подготовлена уже под руководством главы орфографической комиссии РАН, главного научного сотрудника Института русского языка РАН Алексея Шмелева. Старший научный сотрудник этого Оксана Грунченко пояснила, что с прописной буквы рекомендуется писать "имена трех лиц божества и высших существ, составляющих предмет религиозного почитания в монотеистических религиях", а также такие слова, как "Небо", "Церковь", "Провидение", "Промысл", когда они "употреблены в духовном смысле". В остальных случаях слово "бог" можно будет писать со строчной буквы.

Минпросвещение вынесло проект постановления правительства "Об основных правилах русской орфографии" на общественное обсуждение в начале апреля этого года. Предыдущую версию проекта в ноябре раскритиковали члены орфографической комиссии Российской академии наук (РАН). Под письмом подписались 25 экспертов-филологов, сотрудников Института русского языка РАН, МГУ, СПбГУ и других вузов (как пишут "Ведомости", критики заявили об искажении "содержания правил из-за механистических сокращений и необдуманных нововведений" и "отсутствии научного аппарата").

Церковь поддерживает министра. "Написание имени Бога с маленькой буквы не было обязательным и употреблялось для сознательного уничижения в советские времена, закрепление заглавной буквы предложенными минпросвещения правилами - положительный шаг", - говорил ранее зампред информационной комиссии Московской епархии протоиерей Владимир Вигилянский (цитата по РИА Новости).

Он обращался при этом к патриарху Кириллу. "Также с заглавной буквы [следует писать] имена апостолов, пророков, святых", - добавил министр (цитаты по "Ведомостям").

"Правила русской орфографии и пунктуации были приняты в 1956 году и никак не регламентировали правила написания слов, относящихся к религиозной сфере. Новый же проект правил русской орфографии предлагает следующее: слово "Бог" предлагается писать с заглавной буквы", - сказал Кравцов на открытии ХХХ Международных образовательных чтений.

Что думают другие филологи?

"Фиксация сложившейся речевой практики"

Никакой реформы орфографии сейчас не происходит - это фиксация сложившейся речевой практики, рассказал Би-би-си доктор филологических наук, профессор РГГУ и Высшей школы экономики Максим Кронгауз.

"В советское время слово "бог" писалось со строчной буквы. А в 90-е годы слово "Бог" в значении единственного "Бога", если речь идет о православии, стали писать с прописной буквы, - напомнил эксперт. - Со строчной буквы мы можем писать, например, "боги Олимпа". А если речь идет о религии, где "Бог" один, то слово [уже давно] писалось с прописной буквы. В этом смысле новые правила ничего не изменили".

С ним согласна одна из составителей нового текста правил русской орфографии, старший преподаватель филфака СПбГУ, член орфографической комиссии РАН Светлана Друговейко-Должанская. "Шум [в соцсетях] определенно ничем не оправдан. Все эти новшества, если сравнивать с академическим сводом 1956 года, уже были введены в 2006 году в текст полного академического справочника, одобренного орфографической комиссией РАН", - рассказала Друговейко-Должанская Би-би-си.

Кроме слова "Бог" с прописной буквы новые правила рекомендуют писать слова "Господь", "Творец", "Всевышний", "Спаситель", "Святой Дух", "Святая Троица", "Богородица", "Иегова", "Аллах", а также "Небо", "Церковь", "Провидение" и "Промысл", если они употреблены в духовном смысле.

Все эти слова так писались и раньше, сказал Би-би-си главный редактор справочно-информационного портала "Грамота.ру", кандидат филологических наук, член орфографической комиссии РАН Владимир Пахомов. "Имеется в виду именно религиозный текст", - уточнил он.

Пока лишь "рекомендуется"

Друговейко-Должанская обратила внимание на то, что с прописной буквы "бог" писать "рекомендуется". "Это означает, что иное написание не должно считаться ошибочным с точки зрения правил орфографии", - объяснила она.

"В этом тексте [проекта новых правил] лингвисты прописали "рекомендуется". Если это в таком виде будет утверждено, как лингвисты написали, тогда никаких проблем быть не должно", - соглашается Пахомов. Однако он не уверен, что в правительстве утвердят именно такую формулировку.

Правительственная комиссия по русскому языку появилась в 2020 году по решению президента Владимира Путина, целью было заявлено желание "сохранить и обеспечить развитие русского языка в России и в мире".