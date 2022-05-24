24.05.2022, 14:25
ФОТО | Полиция ищет возможных жертв подозреваемого в сексуальном преступлении мужчины(8)
ФОТО: PPA | PPA
Полиция задержала в Харьюском уезде мужчину, который подозревается в нападении на несовершеннолетнюю девочку. Стражи порядка ищут других возможных жертв предполагаемого злоумышленника.
На прошлой неделе полиция задержала 37-летнего мужчину, которого подозревают в нападении на несовершеннолетнюю девочку, совершенном на сексуальной почве. Ранее мужчина наказывался за подобные преступления против взрослых женщин.
Если у вас есть информация о том, что изображенный на фотографиях мужчина на кого-то нападал, то полиция просит сообщить об этом по телефону 612 5860.
Полиция возбудила в отношении мужчины уголовное дело, он взят с санкции суда под стражу.