ЧП и криминал
24.05.2022, 14:25

ФОТО | Полиция ищет возможных жертв подозреваемого в сексуальном преступлении мужчины

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Подозреваемый
Подозреваемый
ФОТО: PPA | PPA

Полиция задержала в Харьюском уезде мужчину, который подозревается в нападении на несовершеннолетнюю девочку. Стражи порядка ищут других возможных жертв предполагаемого злоумышленника.

На прошлой неделе полиция задержала 37-летнего мужчину, которого подозревают в нападении на несовершеннолетнюю девочку, совершенном на сексуальной почве. Ранее мужчина наказывался за подобные преступления против взрослых женщин.

Подозреваемый

Если у вас есть информация о том, что изображенный на фотографиях мужчина на кого-то нападал, то полиция просит сообщить об этом по телефону 612 5860.

Полиция возбудила в отношении мужчины уголовное дело, он взят с санкции суда под стражу.

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