ФОТО | Полиция ищет возможных жертв подозреваемого в сексуальном преступлении мужчины

На прошлой неделе полиция задержала 37-летнего мужчину, которого подозревают в нападении на несовершеннолетнюю девочку, совершенном на сексуальной почве. Ранее мужчина наказывался за подобные преступления против взрослых женщин.

Если у вас есть информация о том, что изображенный на фотографиях мужчина на кого-то нападал, то полиция просит сообщить об этом по телефону 612 5860.