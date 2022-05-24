Правда ли, что одна из запечатлённых на фото «зигующих» девушек — жена командира полка «Азов»?

11 мая 2022 года во время общения папы римского с пришедшими на площадь святого Петра понтифик в течение нескольких минут говорил с Катериной Прокопенко и Юлией Федосюк — жёнами бойцов украинского полка «Азов», находившихся в тот момент на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Женщины попросили Франциска переправить оставшихся на территории предприятия бойцов в третью страну и провести переговоры с президентом России.



На следующий день российский телеканал «Звезда» опубликовал на своём сайте материал под заголовком «Сторонницы нацизма: что известно о встретившихся с папой римским жёнах бойцов "Азова"». Автор заметки Тимур Шерзад утверждает: «Жёны бойцов националистического батальона "Азов", которых принимал папа римский Франциск, сами симпатизируют идеям нацизма и призывали к убийствам в социальных сетях, при этом одной из девушек оказалась Катерина Прокопенко, жена командира "Азова" Дениса Прокопенко. Девушка не только выбрала в спутники жизни радикала, но и сама открыто демонстрировала своё отношение к идеям национализма. В Сети уже нашли её ранние фотографии, где она позирует, вскидывая вверх правую руку».



Прилагаемую в качестве доказательства фотографию 12 и 13 мая публиковали и другие СМИ — например, издание Readovka во «ВКонтакте». Изображение распространяли и другие паблики в этой соцсети, в частности «Сводки от ополчения Новороссии» (480 000 подписчиков) и «Донецк ДНР Россия новости Донбасса Новороссии» (264 000 подписчиков). В своём Telegram-канале снимок опубликовал глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. Утверждение о том, что на фотографии запечатлена Катерина Прокопенко, получило распространение и за рубежом — так, соответствующие посты можно найти в Twitter на английском и французском языках.