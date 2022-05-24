Правда ли, что одна из запечатлённых на фото «зигующих» девушек — жена командира полка «Азов»?
В мае 2022 года стало вирусным изображение девушек со вскинутыми вверх руками. Утверждается, что среди них Катерина Прокопенко, жена одного из лидеров полка «Азов». Мы проверили достоверность таких публикаций.
11 мая 2022 года во время общения папы римского с пришедшими на площадь святого Петра понтифик в течение нескольких минут говорил с Катериной Прокопенко и Юлией Федосюк — жёнами бойцов украинского полка «Азов», находившихся в тот момент на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Женщины попросили Франциска переправить оставшихся на территории предприятия бойцов в третью страну и провести переговоры с президентом России.
На следующий день российский телеканал «Звезда» опубликовал на своём сайте материал под заголовком «Сторонницы нацизма: что известно о встретившихся с папой римским жёнах бойцов "Азова"». Автор заметки Тимур Шерзад утверждает: «Жёны бойцов националистического батальона "Азов", которых принимал папа римский Франциск, сами симпатизируют идеям нацизма и призывали к убийствам в социальных сетях, при этом одной из девушек оказалась Катерина Прокопенко, жена командира "Азова" Дениса Прокопенко. Девушка не только выбрала в спутники жизни радикала, но и сама открыто демонстрировала своё отношение к идеям национализма. В Сети уже нашли её ранние фотографии, где она позирует, вскидывая вверх правую руку».
Прилагаемую в качестве доказательства фотографию 12 и 13 мая публиковали и другие СМИ — например, издание Readovka во «ВКонтакте». Изображение распространяли и другие паблики в этой соцсети, в частности «Сводки от ополчения Новороссии» (480 000 подписчиков) и «Донецк ДНР Россия новости Донбасса Новороссии» (264 000 подписчиков). В своём Telegram-канале снимок опубликовал глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. Утверждение о том, что на фотографии запечатлена Катерина Прокопенко, получило распространение и за рубежом — так, соответствующие посты можно найти в Twitter на английском и французском языках.
Начнём с того, что ни СМИ, ни каналы в Telegram, ни паблики во «ВКонтакте» не приводят в качестве доказательств ссылки непосредственно на соцсети Катерины Прокопенко или скриншоты её публикаций. В частности, телеканал «Звезда» ссылается на пост Telegram-канала «Срочно, сейчас» (его авторы не указали свои источники). Мы не смогли обнаружить аккаунты Катерины Прокопенко в соцсетях, чтобы проверить наличие на этих страницах соответствующего снимка.
Фотография, которую использовали российские СМИ и Telegram-каналы, уже довольно давно циркулирует в интернете. Например, в 2015 году отредактированную версию изображения (на футболках пририсовали нацистскую символику и портрет Гитлера) публиковали на форумах и в соцсетях с подписями вроде «Пожалуйста, знакомьтесь с новой европейской страной — Украиной» и «Современное бандеровство в Украине». Уже тогда наши коллеги из финского издания Yle обращали внимание читателей, что фотографию используют для дезинформации интернет-пользователей.
В действительности изображение появилось задолго до 2015 года. Самое раннее его использование, пример которого обнаружили фактчекеры из итальянского проекта Facta, датируется сентябрём 2010 года. Тогда на сайте demotivators.ru появился демотиватор на основе этой фотографии. Мы также смогли обнаружить демотиватор на сайте ucrazy.ru, опубликованный ещё в феврале того же года.
Возможно ли, что на фотографии, сделанной около 12 лет назад, изображена Катерина Прокопенко? По данным France 24 и Corriere della Serra, сейчас девушке 27 лет, то есть в 2010-м она была 15-летним подростком. Более того, на фотографии с немалой вероятностью запечатлены девушки из Польши, и этот вывод можно сделать не только из-за польского флага на футболке девушки слева. До 2014 года изображение часто публиковали на польских сайтах (об этом свидетельствуют соответствующие водяные знаки), используя в подписях словосочетания «польские школьницы» и «польские девушки».
Таким образом, утверждение о том, что изображённая на фото девушка и Катерина Прокопенко — это один и тот же человек, основывается исключительно на субъективной оценке внешнего сходства. При этом не существует однозначных объективных доказательств в поддержку этой версии. Усомниться в верности тезисов «Звезды» и других медиа позволяет и «возраст» снимка, и то, что в начале 2010-х годов фотографию связывали с Польшей, а не с Украиной.
Итог: Это не точно.