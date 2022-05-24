Количество пациентов с коронавирусом в больницах уменьшилось, но коэффициент заражения вырос(1)
По состоянию на утро понедельника в больницах находился 81 пациент с COVID-19. Среди лиц старше 60 лет заболеваемость уменьшилась.
По словам заведующей отделением инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ханны Сепп, на минувшей неделе анализ сдавали в основном люди, входящие в группу риска, на основании направления семейного врача. Были проанализированы 10 574 теста, 953 из которых оказались положительными. «Среди лиц старше 60 лет заболеваемость снизилась примерно на 20%. Снижение частично обусловлено снижением общей заболеваемости и изменением стратегии тестирования», — пояснила Сепп и добавила, что коэффициент заражения R поднялся до 0,87. Согласно матрице рисков, учитывающей госпитализацию, уровень риска распространения коронавируса является средним.
Показатель госпитализации за последние семь дней поднялся с 3,3 до 4,3. По состоянию на утро понедельника в больницах находился 81 пациент с COVID-19, из которых 28 были госпитализированы ввиду симптоматической инфекции COVID-19. В течение недели скончались пять человек в возрасте 71-93 лет, трое из них не были вакцинированы. Число госпитализированных на этой неделе должно сохраниться на уровне 90 пациентов.
За неделю были введены 1509 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 290 случаях. Дополнительную или бустерную дозу всего получили 457 591 человек. Среди всего населения Эстонии двумя дозами вакцины привиты 63,6%.
Содержание вируса SARS-CoV-2 в сточных водах по-прежнему преимущественно сохраняется на умеренном желтом уровне. Наивысший уровень наблюдается в Ахтме, Пылва, Пярну и Кярдла. Самый низкий уровень - в Антсла, Лаагри и Тюри.
С мая Департамент здоровья больше не публикует ежедневную статистику по COVID-19. Карта распространения коронавируса на сайте Департамента здоровья обновляется один раз в неделю, по вторникам, и одновременно обновляются исходные данные.