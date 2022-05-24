У сборной Латвии - решающий матч за выход в плей-офф против Швеции(2)
Сегодня сборная Латвии проводит последний матч группового этапа чемпионата мира. В Тампере играет со сборной Швеции. Только победа в основное время оставляет Латвии шансы на попадание в плей-офф. Матч начался в 12:20.
В шести матчах турнира Латвия выиграла ровно половину. Она обыграла Норвегию (3:2), Австрию (4:3 бул) и Великобританию (4:3), но уступила США (1:4), Финляндии (1:2) и Чехии (1:5). С 8 очками Латвия занимает пятое место в группе В, пишет rus.delfi.lv.
У США - 10 очков и четвертая строка. Накануне американцы проиграли Чехии (0:1), чем осложнили себе выход в плей-офф. Но они по-прежнему остаются хозяевами ситуации - победа в последнем туре над немотивированной Норвегией (5 очков и 6-е место) гарантирует им путевку в четвертьфинал. К тому же сборная США перед решающим поединком уже будет знать результат матча с участием Латвии, которой надо обязательно брать 3 очка у Швеции и надеяться на поражение американцев от Норвегии в основное время.
Что касается шведов, то они набрали 15 очков и ведут борьбу за 1-3-е места в группе. Под руководством Йохана Гарпенлева сборная Швеции на ЧМ-2022 одержала 5 побед (в том числе над Чехией со счетом 5:3 и над Финляндией со счетом 3:2 по буллитам) и уступила только США (2:3 ОТ).
Перед последним туром чуть больше у шведов шансов на первую или вторую строку. При этом возможного соперника "Тре Крунур" по четвертьфиналу пока предсказать трудно - сразу пять претендентов из другой группы.
Матч Латвия - Швеция начнется в 12.20, США - Норвегия - в 16.20.
В группе А последняя путевка в плей-офф определится в поединке Словакия - Дания. А в матче Швейцария - Германия будет разыграно первое место в группе.
Тренерский штаб сборной Латвии сообщил, что в матче против Швеции место в воротах, скорее всего, займет Артур Шилов - основного вратаря сборной Элвиса Мерзликина беспокоит травма. На этом турнире Шилов провел один полный матч (4:3 по буллитам против Австрии) и дважды менял Мерзликина по ходу игр (против Чехии и Великобритании).
В заявке шведской сборной в начале турнира значилось лишь 17 игроков (2 вратаря и 15 полевых игроков). Постепенно состав команды пополнялся игроками из НХЛ,а несколько дней назад "Тре Крунур" усилилась еще тремя хоккеистами из-за океана - вратарем Линусом Улмарком из "Бостона", нападающим Вильямом Нюландером из "Торонто" и защитником Маркусом Петтерсоном из "Питтсбурга".
На чемпионатах мира соперники встречались 16 раз. У Латвии - победа по буллитам в 2009 году (3:2). В 1997 году на дебютном для Латвии чемпионате мира в элитном дивизионе команды сыграли вничью (1:1). В остальных 14 случаях побеждала Швеция. Ее последняя победа - 5:4 в 2019 году. На рижском ЧМ-2021 команды играли в разных группах, причем шведы впервые в истории не смогли выйти в плей-офф.
Также Латвия и Швеция трижды играли между собой на Олимпиадах. В 2006 году Латвия проиграла 1:6, в 2014 году - 3:5, а в феврале этого года в Пекине - 2:3. По ходу последнего матча сборная Латвии уступала 0:3, но голы Крастенбергса и Елисеева позволили ей сократить отставание до минимума.
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Сборная Швеции на ЧМ-2022
Вратари: Магнус Хелльберг (Детройт, НХЛ), Маркус Хегберг (Линчепинг), Линус Улмарк (Бостон, НХЛ)
Защитники: Адам Ларссон (Сиэтл, НХЛ), Хенрик Темернес (Серветт, Швейцария), Оливер Экман Ларссон (Ванкувер, НХЛ), Расмус Далин (Баффало, НХЛ), Антон Линдхольм (Динамо Минск, КХЛ), Эрик Густафссон (Чикаго, НХЛ), Йонатан Пудас (Шеллефтео), Маркус Петтерсон (Питтсбург, НХЛ)
Нападающие: Макс Фриберг (Фрелунда), Оскар Ланг, Нильс Аман (оба - Лександ), Антон Бенгтсон (Регле), Лукас Вилльмарк, Йоахим Нордстрем (ЦСКА, КХЛ), Карл Клингберг (Цуг, Швейцария), Йоэль Келльман (Лександ), Эмиль Бемстрем (Коламбус, НХЛ), Расмус Асплунд (Баффало, НХЛ), Маттиас Броме (Давос, Швейцария), Якоб Петтерсон (Даллас, НХЛ), Карл Грундстрем (Лос-Анджелес, НХЛ), Вильям Нюландер (Торонто, НХЛ).
Сборная Латвии на ЧМ-2022
Вратари: Элвис Мерзликин (Коламбус, НХЛ), Густавс Давис Григалс (University of Alaska Fairbanks, NCAA), Артур Шилов (Эботсфорд Кэнакс, АХЛ).
Защитники: Янис Якс (ХК Сочи, КХЛ), Карлис Чуксте (Тршинец, Чехия), Кристапс Сотниекс (Динамо Рига, КХЛ), Роберт Мамчицс (Линчепинг, Швеция), Арвилс Бергманис (University of Alaska Fairbanks, NCAA), Артур Кулда (Крефельд, Германия), Кристапс Зиле (Литвинов, Чехия), Сандис Смонс (Серветт, Швейцария), Кристианс Рубинс (Торонто Марлис, АХЛ).
Нападающие: Мартиньш Дзиеркалс (Пльзень, Чехия), Рихард Букартс (Адмирал, КХЛ), Роберт Букартс (Витковице, Чехия), Андрис Джериньш (Линц, Австрия), Рихард Маренис, Николай Елисеев (оба — МоДо, Швеция), Денис Смирнов (Серветт, Швейцария), Оскар Лапинскис (Лангнау, Швейцария), Рональд Кениньш (Лозанна, Швейцария), Оскар Батня (Юкурит, Финляндия), Ренарс Крастенбергс (Виллах, Австрия), Клавс Вейнбергс (Земгале/ЛЛУ), Родриго Аболс (Эребро, Швеция), Рудольф Балцерс (Сан-Хосе, НХЛ).
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