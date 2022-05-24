У сборной Латвии - решающий матч за выход в плей-офф против Швеции

В шести матчах турнира Латвия выиграла ровно половину. Она обыграла Норвегию (3:2), Австрию (4:3 бул) и Великобританию (4:3), но уступила США (1:4), Финляндии (1:2) и Чехии (1:5). С 8 очками Латвия занимает пятое место в группе В, пишет rus.delfi.lv.

У США - 10 очков и четвертая строка. Накануне американцы проиграли Чехии (0:1), чем осложнили себе выход в плей-офф. Но они по-прежнему остаются хозяевами ситуации - победа в последнем туре над немотивированной Норвегией (5 очков и 6-е место) гарантирует им путевку в четвертьфинал. К тому же сборная США перед решающим поединком уже будет знать результат матча с участием Латвии, которой надо обязательно брать 3 очка у Швеции и надеяться на поражение американцев от Норвегии в основное время.

Что касается шведов, то они набрали 15 очков и ведут борьбу за 1-3-е места в группе. Под руководством Йохана Гарпенлева сборная Швеции на ЧМ-2022 одержала 5 побед (в том числе над Чехией со счетом 5:3 и над Финляндией со счетом 3:2 по буллитам) и уступила только США (2:3 ОТ).

Перед последним туром чуть больше у шведов шансов на первую или вторую строку. При этом возможного соперника "Тре Крунур" по четвертьфиналу пока предсказать трудно - сразу пять претендентов из другой группы.

Матч Латвия - Швеция начнется в 12.20, США - Норвегия - в 16.20.

В группе А последняя путевка в плей-офф определится в поединке Словакия - Дания. А в матче Швейцария - Германия будет разыграно первое место в группе.

Тренерский штаб сборной Латвии сообщил, что в матче против Швеции место в воротах, скорее всего, займет Артур Шилов - основного вратаря сборной Элвиса Мерзликина беспокоит травма. На этом турнире Шилов провел один полный матч (4:3 по буллитам против Австрии) и дважды менял Мерзликина по ходу игр (против Чехии и Великобритании).