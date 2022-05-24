Сборная Латвии дала бой шведам, но проиграла и осталась без плей-офф

Сборная Латвии завершила турнир на стадии группового этапа. В заключительном туре команда Харийса Витолиньша минимально проиграла шведам. Единственную шайбу на 35-й минуте забросил шведский нападающий "Торонто" Вильям Нюландер, отличившийся в большинстве.

Швеция вышла на первое место в группе В с 18 очками, но позже ее может обойти Финляндия.

Сборная Латвии потеряла шансы на выход в плей-офф. В семи матчах команда набрала восемь очков. При этом латвийцы не опустятся ниже пятого места в группе — команда гарантированно опередит сборные Австрии, Норвегии и Великобритании, пишет rus.delfi.lv.

У США - 10 очков и четвертая строка. Накануне американцы проиграли Чехии (0:1), чем осложнили себе выход в плей-офф. Но они по-прежнему остаются хозяевами ситуации - победа в последнем туре над немотивированной Норвегией (5 очков и 6-е место) гарантирует им путевку в четвертьфинал. К тому же сборная США перед решающим поединком уже будет знать результат матча с участием Латвии, которой надо обязательно брать 3 очка у Швеции и надеяться на поражение американцев от Норвегии в основное время.

Тренерский штаб сборной Латвии сообщил, что в матче против Швеции место в воротах, скорее всего, займет Артур Шилов - основного вратаря сборной Элвиса Мерзликина беспокоит травма. На этом турнире Шилов провел один полный матч (4:3 по буллитам против Австрии) и дважды менял Мерзликина по ходу игр (против Чехии и Великобритании).

В заявке шведской сборной в начале турнира значилось лишь 17 игроков (2 вратаря и 15 полевых игроков). Постепенно состав команды пополнялся игроками из НХЛ,а несколько дней назад "Тре Крунур" усилилась еще тремя хоккеистами из-за океана - вратарем Линусом Улмарком из "Бостона", нападающим Вильямом Нюландером из "Торонто" и защитником Маркусом Петтерсоном из "Питтсбурга".