Навальный в суде: за последние годы никто не убил больше русских, чем Путин

Мне не подходит обвинение оскорбление суда, лучше была бы статья о презрении суда. Я презираю вашу систему и власть. Я эту систему не боюсь, ни вас, ни бункерного деда. И я призываю всех не бояться. Ваша система держится на страхе. Бояться вас — это преступление против своего будущего и ваших детей.