Навальный в суде: за последние годы никто не убил больше русских, чем Путин
Алексей Навальный выступил с антивоенной речью в Мосгорсуде, где рассматривается апелляция на его приговор по делу о мошенничестве, передает Meduza. Вот некоторые цитаты из нее:
Мне не подходит обвинение оскорбление суда, лучше была бы статья о презрении суда. Я презираю вашу систему и власть. Я эту систему не боюсь, ни вас, ни бункерного деда. И я призываю всех не бояться. Ваша система держится на страхе. Бояться вас — это преступление против своего будущего и ваших детей.
За последние годы, никто не убил больше русских, чем Путин.
Все ваши процессы бессмысленны. Вы хотите остановить прогресс России? Вы потерпите исторические поражение в этой тупой войне, которую начали. В ней нет ни цели, ни смысла.
Я безусловно готов сидеть в тюрьме, чтобы сказать всем о том, что погибают люди.
Я в вашем лице вижу эту «РФ», все эти путины, христенки, голиковы, как бы без вас всех было бы хорошо. Надо, чтобы все оставили всех в покое: чтобы мы отцепились от этой Украины, чтобы вы, судьи, отцепились от обычных граждан.