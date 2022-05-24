Алексея Навального этапируют в колонию строгого режима
Мосгорсуд отклонил апелляцию защиты Навального на вынесенный в марте приговор Лефортовского суда. Тем самым он вступил в законную силу, пишет DW.
Московский городской суд отказался удовлетворить апелляцию оппозиционного политика Алексея Навального, приговоренного к 9 годам лишения свободы по статьям "о мошенничестве и неуважению к суду". "Приговор Лефортовского суда от 22 марта 2022 года оставить без изменений, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - заявила во вторник, 24 мая, судья Мосгорсуда.
Адвокаты Навального просили суд отменить приговор и оправдать их подзащитного. Прокуратура требовала оставить приговор без изменений. Сам оппозиционер участвовал в заседании в режиме видеоконференции. После оглашения решения один из адвокатов Вадим Кобзев заявил "Интерфаксу", что защита намерена обжаловать решение Мосгорсуда.
С решением Мосгорсуда приговор в отношении Навального вступил в законную силу, в ближайшее время он будет этапирован в колонию строгого режима.
Приговор Лефортовского суда
22 марта Лефортовский суд на выездном заседании во Владимирской области приговорил Навального к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в размере 1,2 млн рублей по обвинениям в "особо крупном мошенничестве и в неуважении к суду". Сам политик указывал, что двое "потерпевших" по этому делу дали показания, когда сами оказались в СИЗО. Еще один свидетель обвинения Федор Горожанко в суде объявил, что следователь надавил на него, требуя дать необходимые показания. После этого Горожанко покинул Россию.
В начале мая Навальный сообщил, что его намерены перевести в колонию строгого режима ИК-6 в Мелехово во Владимирской области. Об этом он узнал от других заключенных, рассказавших ему, что в колонии оборудуют "тюрьму в тюрьме" для него.
В суде Навальный выступил с антивоенной речью
Алексей Навальный выступил с антивоенной речью в Мосгорсуде, где рассматривалась апелляция на его приговор по делу о мошенничестве, передает Meduza. Вот некоторые цитаты из нее:
Мне не подходит обвинение оскорбление суда, лучше была бы статья о презрении суда. Я презираю вашу систему и власть. Я эту систему не боюсь, ни вас, ни бункерного деда. И я призываю всех не бояться. Ваша система держится на страхе. Бояться вас — это преступление против своего будущего и ваших детей.
За последние годы, никто не убил больше русских, чем Путин.
Все ваши процессы бессмысленны. Вы хотите остановить прогресс России? Вы потерпите исторические поражение в этой тупой войне, которую начали. В ней нет ни цели, ни смысла.
Я безусловно готов сидеть в тюрьме, чтобы сказать всем о том, что погибают люди.
Я в вашем лице вижу эту «РФ», все эти путины, христенки, голиковы, как бы без вас всех было бы хорошо. Надо, чтобы все оставили всех в покое: чтобы мы отцепились от этой Украины, чтобы вы, судьи, отцепились от обычных граждан.