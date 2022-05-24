Алексея Навального этапируют в колонию строгого режима

Московский городской суд отказался удовлетворить апелляцию оппозиционного политика Алексея Навального, приговоренного к 9 годам лишения свободы по статьям "о мошенничестве и неуважению к суду". "Приговор Лефортовского суда от 22 марта 2022 года оставить без изменений, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - заявила во вторник, 24 мая, судья Мосгорсуда.

Адвокаты Навального просили суд отменить приговор и оправдать их подзащитного. Прокуратура требовала оставить приговор без изменений. Сам оппозиционер участвовал в заседании в режиме видеоконференции. После оглашения решения один из адвокатов Вадим Кобзев заявил "Интерфаксу", что защита намерена обжаловать решение Мосгорсуда.

С решением Мосгорсуда приговор в отношении Навального вступил в законную силу, в ближайшее время он будет этапирован в колонию строгого режима.

Приговор Лефортовского суда

22 марта Лефортовский суд на выездном заседании во Владимирской области приговорил Навального к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в размере 1,2 млн рублей по обвинениям в "особо крупном мошенничестве и в неуважении к суду". Сам политик указывал, что двое "потерпевших" по этому делу дали показания, когда сами оказались в СИЗО. Еще один свидетель обвинения Федор Горожанко в суде объявил, что следователь надавил на него, требуя дать необходимые показания. После этого Горожанко покинул Россию.

В начале мая Навальный сообщил, что его намерены перевести в колонию строгого режима ИК-6 в Мелехово во Владимирской области. Об этом он узнал от других заключенных, рассказавших ему, что в колонии оборудуют "тюрьму в тюрьме" для него.

В суде Навальный выступил с антивоенной речью

Алексей Навальный выступил с антивоенной речью в Мосгорсуде, где рассматривалась апелляция на его приговор по делу о мошенничестве, передает Meduza. Вот некоторые цитаты из нее: