The Times: следующим главой НАТО должен быть представитель Эстонии, например, Кая Каллас(52)
Колумнист The Times Эдвард Лукас пишет о том, что лидеры стран Балтии гораздо лучше большинства западных стран понимают угрозу экспансии со стороны России
Те, кто отвечал за нашу политику в отношении России в течение последних 30 лет, должны понести хоть какую-то ответственность за ее катастрофические результаты: десятки тысяч погибших и искалеченных людей, миллионы разбитых жизней и перспектива глобального голода этой осенью. И наоборот, жители Восточной Европы, к которым на протяжении трех десятилетий относились как к истеричным паникерам, оказались полностью правы, хотя, как отмечает премьер-министр Эстонии Кая Каллас, невежливо напоминать, что "а мы же вам говорили!"
Я встречался с Каллас в Таллинне в прошлые выходные на региональной конференции по безопасности, кипевшей возмущениями по поводу вторжения России. По возвращении я отправился в Оксфорд, где лорд Робертсон, генеральный секретарь НАТО с 1999 по 2003 год, читал лекцию в колледже Святого Антония о будущем европейской безопасности.