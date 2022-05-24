The Times: следующим главой НАТО должен быть представитель Эстонии, например, Кая Каллас

Те, кто отвечал за нашу политику в отношении России в течение последних 30 лет, должны понести хоть какую-то ответственность за ее катастрофические результаты: десятки тысяч погибших и искалеченных людей, миллионы разбитых жизней и перспектива глобального голода этой осенью. И наоборот, жители Восточной Европы, к которым на протяжении трех десятилетий относились как к истеричным паникерам, оказались полностью правы, хотя, как отмечает премьер-министр Эстонии Кая Каллас, невежливо напоминать, что "а мы же вам говорили!"

Я встречался с Каллас в Таллинне в прошлые выходные на региональной конференции по безопасности, кипевшей возмущениями по поводу вторжения России. По возвращении я отправился в Оксфорд, где лорд Робертсон, генеральный секретарь НАТО с 1999 по 2003 год, читал лекцию в колледже Святого Антония о будущем европейской безопасности.

Контраст был разительным, и не только потому, что Каллас 44 года, а Робертсону 76. Эстонцы горячо желают победы Украине: отправленная украинцам помощь составляет треть всего их оборонного бюджета, что является самым высоким показателем в НАТО. Они также хотят, чтобы альянс разработал серьезные планы по защите своего восточного фронта, а не полагался на нынешние силы прикрытия. И это вопрос жизни и смерти.