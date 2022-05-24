Молдавские власти задержали бывшего президента страны Игоря Додона

Утром во вторник стало известно, что в доме экс-президента проходят обыски.

Генпрокуратуре сообщила, что обыски идут по "делу о кульке" (кулек - пакет).

Речь идет о видеокадрах 2019 года из офиса Демократической партии Молдовы. На видео возглавлявший партию олигарх Владимир Плахотнюк передает Додону пакет (кулек), в котором предположительно были деньги, комментирует Интерфакс. Из беседы Плахотнюка с Додоном становится понятно, что деньги, которые Додон берет у Плахотнюка, предназначены для финансирования Партии социалистов Молдовы. Додон возглавлял Партию социалистов.

Додон был президентом Молдовы с декабря декабря 2016 года по декабрь 2020 года. Он взял курс на тесное сотрудничество с Россией и часто встречался с российским президентом Владимиром Путиным. Первый зарубежный визит на посту президента Молдовы Додон в январе 2017 года совершил в Москву. В том же году 9 мая он оказался единственным иностранным президентом, присутствовавшим на параде Победы на Красной площади.

В ноябре 2020 года во втором туре президентских выборов Додона победила Майя Санду, которую называли прозападным кандидатом.

Сейчас, как сообщает пресс-служба молдавской генпрокуратуры, бывшего президента подозревают по четырем уголовным статьям: госизмена, пассивная коррупция, финансирование партии со стороны криминальной организации и незаконное обогащение.

На прошлой неделе врио генпрокурора Дмитрий Робу подписал постановление о возобновлении уголовного дела по громкому скандалу о "кульке". Он отменил распоряжение отстраненного от должности генпрокурора Александра Стояногло, который в мае 2020 года отказал в возбуждении дела, сославшись на недостаток улик. 5 октября 2021 года самого Стояногло задержали по делу о коррупции.