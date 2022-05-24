Источники: в Кремле недовольны Путиным. Ему ищут преемника

Однако, по информации собеседников «Медузы», на мобилизацию в Кремле не готовы. Еще в апреле источники «Медузы», близкие к АП, ссылаясь на результаты закрытых социологических исследований, говорили, что даже россияне, которые поддерживают «спецоперацию», не готовы воевать сами — или отправить на фронт своих родственников.

Близкие к АП источники уточняют, что позиция «ястребов» (в первую очередь силовиков) проста: «По их пониманию, раз уж ввязались — давать слабину нельзя. Надо действовать жестче». Под этим «жестче» подразумевается широкая мобилизация резервистов и война «до победы» — в идеале до взятия Киева.

Так описывает настроения среди российских элит источник «Медузы», близкий к Кремлю. Эти слова подтвердили еще два человека, близких к президентской администрации, а также два собеседника, близких к правительству.

Довольных Путиным, наверно, почти нет. Бизнес и многие члены правительства недовольны тем, что президент начал войну, не подумав о масштабах санкций — с такими санкциями жить нормально нельзя. «Ястребов» не устраивают темпы «спецоперации». Они думают, что можно действовать решительнее.

Вместе с тем в Кремле по-прежнему не видят реалистичного сценария, при котором власти могли бы закончить боевые действия в Украине — и сохранить свой рейтинг. «Медуза» уже писала, что через несколько недель после начала вторжения в Украину в политическом блоке Кремля начали разрабатывать стратегии того, как можно было бы этого добиться, — но придумать ничего не смогли.

Сейчас — спустя три месяца с начала вторжения — в оценках происходящего снова преобладает пессимизм. «Жить как раньше не получится, о развитии нельзя говорить. Но как-то жить можно — серый импорт, торговля с Китаем и Индией», — перечисляет близкий к правительству источник «Медузы».

За три месяца войны общий настрой российских элит успел полностью поменяться несколько раз. В начале марта «Медуза» писала, что большинство кремлевских и правительственных чиновников просто не знают, что делать, — и с ужасом думают о том, как введенные санкции скажутся на их карьере и жизни. Чуть позже начался «патриотический подъем» — в апреле многие во власти публично призывали к войне до «победного конца».

При этом источники отмечают, что «партия мира» — в лице крупнейших бизнесменов и большинства «гражданских» чиновников — также недовольна действиями Путина, так как не видит с его стороны реальных шагов по достижению мира с Украиной. Зато замечает многочисленные трудности в экономике.

«Проблемы [в России из-за войны] уже видны, а в середине лета они просто посыплются с разных сторон: транспорт, медицина, даже сельское хозяйство. Никто о таком масштабе просто не думал», — объясняет близкий к правительству собеседник «Медузы».

Он добавляет, что до начала войны в Кремле никто не просчитывал вариант полного отказа европейских стран от импорта российских газа и нефти. Такое эмбарго все же обсуждается, но, как утверждают собеседники «Медузы», президент и «воинственная» часть его окружения до сих пор не верят, что эти угрозы со стороны Запада будут реализованы.

Путин просто не хочет думать об экономических трудностях, которые очевидны для большинства чиновников, и тем более не хочет связывать их с войной, подчеркивают два близких к АП источника «Медузы».

Эту точку зрения президент высказывал и публично. Например, когда губернатор Калининградской области Антон Алиханов на встрече с президентом так объяснил спад в строительной отрасли: «После начала специальной военной операции временно нарушились логистические связи. Мы все-таки много закупали за рубежом и были ориентированы на транзит через территорию сопредельных государств. Нам понадобилось время для того, чтобы адаптировать поставки к новым реалиям. Это сейчас сделано».

В ответ Путин несколько раз заявил, что с войной трудности связывать не стоит: «На эту нашу специальную военную операцию не надо ссылаться в данном случае. У вас спад был еще в 2020–2021 годах, причем заметный спад был в строительстве. Поэтому специальная военная операция на Донбассе здесь совершенно ни при чем».