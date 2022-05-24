Мнение
24.05.2022, 10:10

Профессор Меритс: то, что говорят про обезьянью оспу, говорили и про коронавирус

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Андрес Меритс
профессор вирусологии Тартуского университета
Ahvilised
Ahvilised
ФОТО: Ekspress Meedia | Vallo Kruuser

Люди старше сорока лет имеют имунную защиту от обезьяньей оспы, у молодых людей такой защиты нет, пишет в реплике для RusDelfi профессор вирусологии Тартуского университета Андрес Меритс.

Обезьянья оспа, несмотря на название, не является вирусом, который распространен у обезьян. Его, конечно, обнаружили у обезьян, но, в первую очередь, он заражает грызунов и его настоящие хозяева тоже грызуны. Это большой ДНК-содержащий вирус, который относится к семейству оrthopoxvirus. К этой же семье относится вирус, используемый для вакцинации против человеческой оспы (оспавакцина).

Насколько мне известно, вирус обезьяньей оспы распространяется не очень хорошо, необходим прямой контакт или распространение большими каплями (к сожалению, мне вспоминается, что в начале 2020 года то же самое думали про коронавирус). Болезнь тяжелая. Вирус обезьяньей оспы есть несколько вариантов, смертность от самого опасного из них составляет 10%. Вариант, который распространяется сейчас, не очень заразный, смертность составляет 1%.

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