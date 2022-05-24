Профессор Меритс: то, что говорят про обезьянью оспу, говорили и про коронавирус

Обезьянья оспа, несмотря на название, не является вирусом, который распространен у обезьян. Его, конечно, обнаружили у обезьян, но, в первую очередь, он заражает грызунов и его настоящие хозяева тоже грызуны. Это большой ДНК-содержащий вирус, который относится к семейству оrthopoxvirus. К этой же семье относится вирус, используемый для вакцина ции против человеческой оспы (оспавакцина).

Насколько мне известно, вирус обезьяньей оспы распространяется не очень хорошо, необходим прямой контакт или распространение большими каплями (к сожалению, мне вспоминается, что в начале 2020 года то же самое думали про коронавирус). Болезнь тяжелая. Вирус обезьяньей оспы есть несколько вариантов, смертность от самого опасного из них составляет 10%. Вариант, который распространяется сейчас, не очень заразный, смертность составляет 1%.