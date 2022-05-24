24.05.2022, 10:10
Профессор Меритс: то, что говорят про обезьянью оспу, говорили и про коронавирус(5)
ФОТО: Ekspress Meedia | Vallo Kruuser
Люди старше сорока лет имеют имунную защиту от обезьяньей оспы, у молодых людей такой защиты нет, пишет в реплике для RusDelfi профессор вирусологии Тартуского университета Андрес Меритс.
Обезьянья оспа, несмотря на название, не является вирусом, который распространен у обезьян. Его, конечно, обнаружили у обезьян, но, в первую очередь, он заражает грызунов и его настоящие хозяева тоже грызуны. Это большой ДНК-содержащий вирус, который относится к семейству оrthopoxvirus. К этой же семье относится вирус, используемый для вакцинации против человеческой оспы (оспавакцина).