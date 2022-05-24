Подозрение: граждан Эстонии без знания языка в случае жалоб представляют как военных беженцев

Встревоженный менеджер ресторана Talleke & Pullike написал Delfi Ärileht о том, что недавно нанял на работу военных беженцев - мать и дочь. В ресторан пришло письмо от Языкового департамента о том, что поступила жалоба на не говорящего на эстонском работника. "Получается, мы помогаем людям в трудной ситуации, а в ответ получаем жалобы. Это противоречит указаниям Трудовой инспекции в отношении украинских беженцев и оказывает на нас негативное воздействие", — говорит представитель ресторана Talleke & Pullike.