24.05.2022, 11:50
Подозрение: граждан Эстонии без знания языка в случае жалоб представляют как военных беженцев(1)
ФОТО: Ekspress Meedia | Andres Putting
По словам генерального директора Языкового департамента Ильмара Томуска, может случиться, что работник сферы обслуживания не знает эстонского, однако не является военным беженцем, а прожил в Эстонии всю жизнь и ходил здесь в школу.
Встревоженный менеджер ресторана Talleke & Pullike написал Delfi Ärileht о том, что недавно нанял на работу военных беженцев - мать и дочь. В ресторан пришло письмо от Языкового департамента о том, что поступила жалоба на не говорящего на эстонском работника. "Получается, мы помогаем людям в трудной ситуации, а в ответ получаем жалобы. Это противоречит указаниям Трудовой инспекции в отношении украинских беженцев и оказывает на нас негативное воздействие", — говорит представитель ресторана Talleke & Pullike.