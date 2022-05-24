"Маленькая страна с большим сердцем". Советник президента Украины написал, что военная помощь от Эстонии была самой большой

"Вместо тысячи обещаний: за 3 месяца Эстония передала Украине треть своего военного бюджета – больше всех в мире. Это еще раз доказывает: можно быть маленькой страной, но иметь большое сердце, а можно быть второй по размеру, и не иметь его совсем. Победа Украины будет и победой эстонского народа", - написал Подоляк.