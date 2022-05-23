Игрок сборной Эстонии по футболу подписал контракт с топ-клубом Чехии

Синявский продолжит карьеру в той же лиге, где играл в нынешнем сезоне. В начале 2021 года Синявский перешел из "Флоры" в "Карвина", которая в прошлом сезоне заняла 12-ое место, но в этом году они стали 16-ми и вылетели из первой лиги.

Контракт Синявского с "Карвиной" закончился, он стал свободным агентом. Синявский провел 31 игру в составе "Карвина" (14 в основном составе, 17 раз выходил на замену). Синявский провел сезон на хорошем уровне и был замечен клубом "Словацко".

"Власий быстро развивающийся футболист, за которым мы следим уже больше года. Мы верим, что он быстро адаптируется и впишется в нашу систему", — сказал Величе Шумуликоский, спортивный директор "Словацко".



