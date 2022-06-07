Ноготки раздора: как повлияло на индустрию красоты в Эстонии появление мастеров из Украины?(2)
С появлением в Эстонии украинских беженцев многие местные клиенты довольно потерли руки: в Украине достаточно хороший уровень подготовки в бьюти-индустрии, перспектива получить качественные и недорогие услуги порадовала многих. И действительно, в Эстонию приехало много хороших специалистов в сфере услуг красоты. Об этом говорит большое количество объявлений в специализированных группах, где клиенты и мастера находят друг друга. Произошло ли резкое снижение цен в бьюти-сфере? И есть ли среди клиентов дискриминация по национальному признаку? Разбиралась корреспондент RusDelfi.
Проверяем мнение о том, что беженцы готовы работать за копейки, сделав несколько звонков по объявлениям недавно приехавших украинских мастеров ногтевого сервиса. В восьми случаях из десяти за маникюр с долговременным покрытием приехавшие специалисты берут 25-30 евро. Еще у двоих цена оказалась 40 евро. При этом в разговоре мастера уверяли, что время обслуживания — супербыстрое, час-полтора. Также из преимуществ были озвучены достижения в международных конкурсах, большой опыт работы, современные техники и гарантия на покрытие.