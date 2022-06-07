Ноготки раздора: как повлияло на индустрию красоты в Эстонии появление мастеров из Украины?

Проверяем мнение о том, что беженцы готовы работать за копейки, сделав несколько звонков по объявлениям недавно приехавших украинских мастеров ногтевого сервиса. В восьми случаях из десяти за маникюр с долговременным покрытием приехавшие специалисты берут 25-30 евро. Еще у двоих цена оказалась 40 евро. При этом в разговоре мастера уверяли, что время обслуживания — супербыстрое, час-полтора. Также из преимуществ были озвучены достижения в международных конкурсах, большой опыт работы, современные техники и гарантия на покрытие.

Татьяна приехала из России полгода назад. Первое, что стала искать для себя в Таллинне — мастеров в сфере красоты. «Про специализированные группы, где можно найти своего мастера, я тогда еще не знала. Да и очень хотелось оценить качество местных специалистов. Поэтому решила записаться на маникюр именно к эстонскому мастеру. Везде, куда бы я ни писала, мне отказывали — не было подходящего времени! Я же хотела спокойно прийти в выходной день или хотя бы в вечернее время. У меня маленькие дети, а муж на работе. В нескольких местах мне предлагали исключительно время с 9 до 16.00. Выходные у мастеров — в субботу и воскресенье. И это не потому, что все уже занято, а потому что так работают».