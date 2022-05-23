В Барселоне гонщик на электросамокате пустился в погоню за ворами

Инцидент произошел утром в понедельник. Пилот команды "Астон Мартин" на короткое время оставил свою машину перед отелем, однако воры успели похитить из автомобиля рюкзак гонщика. В нем находились личные документы Феттеля, а также беспроводные наушники, что позволило Феттелю с помощью смартфона отследить местонахождение вещей.

Несмотря на советы прибывших на место происшествия полицейских поехать в участок и написать там заявление о краже, немецкий пилот на скутере самостоятельно отправился на поиски вещей, отслеживая GPS-сигнал наушников, и сумел найти их в одном из районов города в вазе для цветов. Документы Феттелю обнаружить не удалось. Поиски продолжает полиция.

В воскресенье в Барселоне прошла гонка шестого этапа чемпионата "Формулы-1", в которой Феттель стал 11-м.