ИССЛЕДОВАНИЕ | 70% жителей Эстонии в возрасте до 40 лет совершают покупки в Интернете не реже раза в месяц
Согласно исследованию, проведенному международной компанией по доставке посылок Venipak, 70% жителей Эстонии в возрасте от 18 до 40 лет совершают покупки в Интернете не реже одного раза в месяц, причем активность во всех странах Балтии одинакова. Около четверти опрошенных планируют делать в Интернете больше покупок, чем раньше, хотя связанные с Covid-19 ограничения остались в прошлом, и теперь снова можно посещать обычные магазины.
72% литовцев в возрасте до 40 лет совершают покупки в Интернете не реже одного раза в месяц, за ними следуют жители Эстонии (70%) и Латвии (66%). Доля людей, совершающих покупки в Интернете хотя бы раз в неделю, является самой высокой в данной возрастной группе в Литве (21%), за ней следуют Латвия (18%) и Эстония (15%).
Ограничения в связи с Covid-19 значительно изменили привычки в области онлайн-шоппинга, и, согласно опросу, 25% эстонцев, 23% литовцев и 22% латышей в возрасте до 40 лет планируют чаще совершать покупки в Интернете даже когда все ограничения будут сняты. Около половины респондентов в странах Балтии начинают больше ходить в обычные магазины, но при этом делают и интернет-покупки.
«Самые активные интернет-покупатели – люди в возрасте до 40 лет, которые во время пандемии стали гораздо активнее пользоваться возможностями шоппинга онлайн. Опрос подтверждает, что покупательская активность в интернете сохраняется. Глядя на частоту онлайн-покупок, мы видим, что подавляющее большинство совершает такие покупки не реже одного раза в месяц», - сказал исполнительный директор Venipak Юстас Шаблинскас.
81% эстонских женщин и 59% мужчин в возрасте до 40 лет покупают что-либо в Интернете не реже одного раза в месяц. Соответствующие показатели составляют 72% и 60% в Латвии и 80% и 65% в Литве.
Люди с высшим образованием являются наиболее активными среди делающих покупки онлайн хотя бы раз в месяц (77%) – по сравнению с 41% людей с начальным образованием. 85% домохозяек совершают покупают в Интернете хотя бы раз в месяц, и чем выше доход, тем активнее люди делают покупки онлайн.
Опрос по заказу Venipak был проведен компанией Norstat в мае 2022 года в Эстонии, Латвии и Литве. В каждой стране было опрошено по 500 человек в возрасте от 18 до 40 лет из разных демографических групп.