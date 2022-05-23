ИССЛЕДОВАНИЕ | 70% жителей Эстонии в возрасте до 40 лет совершают покупки в Интернете не реже раза в месяц

72% литовцев в возрасте до 40 лет совершают покупки в Интернете не реже одного раза в месяц, за ними следуют жители Эстонии (70%) и Латвии (66%). Доля людей, совершающих покупки в Интернете хотя бы раз в неделю, является самой высокой в данной ​​возрастной группе в Литве (21%), за ней следуют Латвия (18%) и Эстония (15%).

Ограничения в связи с Covid-19 значительно изменили привычки в области онлайн-шоппинга, и, согласно опросу, 25% эстонцев, 23% литовцев и 22% латышей в возрасте до 40 лет планируют чаще совершать покупки в Интернете даже когда все ограничения будут сняты. Около половины респондентов в странах Балтии начинают больше ходить в обычные магазины, но при этом делают и интернет-покупки.

«Самые активные интернет-покупатели – люди в возрасте до 40 лет, которые во время пандемии стали гораздо активнее пользоваться возможностями шоппинга онлайн. Опрос подтверждает, что покупательская активность в интернете сохраняется. Глядя на частоту онлайн-покупок, мы видим, что подавляющее большинство совершает такие покупки не реже одного раза в месяц», - сказал исполнительный директор Venipak Юстас Шаблинскас.

81% эстонских женщин и 59% мужчин в возрасте до 40 лет покупают что-либо в Интернете не реже одного раза в месяц. Соответствующие показатели составляют 72% и 60% в Латвии и 80% и 65% в Литве.

Люди с высшим образованием являются наиболее активными среди делающих покупки онлайн хотя бы раз в месяц (77%) – по сравнению с 41% людей с начальным образованием. 85% домохозяек совершают покупают в Интернете хотя бы раз в месяц, и чем выше доход, тем активнее люди делают покупки онлайн.

Опрос по заказу Venipak был проведен компанией Norstat в мае 2022 года в Эстонии, Латвии и Литве. В каждой стране было опрошено по 500 человек в возрасте от 18 до 40 лет из разных демографических групп.