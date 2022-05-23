Reuters: страны Балтии потребуют использовать активы РФ для восстановления Украины

Представители четырех стран, подготовивших письмо, отметили, что ЕС и другие страны уже заморозили государственные резервы РФ на сумму около 300 млрд долларов, а также активы, принадлежащие российским физическим и юридическим лицам. В письме, с которым ознакомилось Reuters, также говорится о необходимости начать подготовку новых санкций против Москвы.

Еврокомиссия заявила в прошлую среду, что проверит, возможно ли использовать замороженные российские активы для финансирования Украины и не противоречит ли такое решение национальным законодательствам и нормам Евросоюза. Авторы письма подчеркивают, что, если такая возможность не будет найдена, необходимо использовать арестованные активы как рычаг воздействия на Россию и освободить их из-под ареста только тогда, когда Россия возместит нанесенный Украине ущерб.