ЧП и криминал
23.05.2022, 17:59

ФОТО | Полиция просит помощи в поисках 88-летней Лидии

 
Lidia
Lidia
ФОТО: Ekspress Meedia | Politsei

Полиция просит помощи в поисках 88-летней Лидии, которая пропала в Таллинне сегодня, 23 мая, утром в 8.30 на автобусной остановке «Эстония».

У женщины проблемы с памятью, мобильного телефона у нее при себе не было. Полиция и родственники женщины активно занимаются ее поисками.

Ее рост 165 см, она плотного телосложения, седовласая. Лидия прихрамывает. На ней розовая куртка, бежевая юбка, черные сапоги, на голове платок черного цвета с цветочным узором. У Лидии может быть с собой большая корзина.

Полиция просит всех, кто видел Лидию, или знает, где она может находиться, позвонить по номеру 112.

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