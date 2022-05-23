ФОТО | Полиция просит помощи в поисках 88-летней Лидии

У женщины проблемы с памятью, мобильного телефона у нее при себе не было. Полиция и родственники женщины активно занимаются ее поисками.

Ее рост 165 см, она плотного телосложения, седовласая. Лидия прихрамывает. На ней розовая куртка, бежевая юбка, черные сапоги, на голове платок черного цвета с цветочным узором. У Лидии может быть с собой большая корзина.

Полиция просит всех, кто видел Лидию, или знает, где она может находиться, позвонить по номеру 112.