В Финляндии недовольны высокими ценами на пиво на матчах ЧМ
Финский депутат Микко Керна выразил расстройство ценой пива на чемпионате мира по хоккею в Тампере. Керна рассказал, что за последние дни получил десятки звонков от людей, которые считают, что их ограбили на чемпионате мира.
«Это свинство. Сначала люди покупают дорогие билеты на игры, едут на место проведения, а потом их обчистили до последнего цента по неприлично высокой цене на пиво. Хоккей – национальный вид спорта Финляндии, и для многих употребление пива среднего качества является неотъемлемой частью просмотра этого вида спорта. Девять евро за обычный стакан пива – непомерная цена. Многие люди плачут у писсуара, когда им приходится думать о покупке следующего пива. Всё это будет иметь долгосрочные последствия для имиджа Тампере», – цитирует релиз Керны ts.fi…
Керна считает, что в силу своего членства в парламенте он также обязан бороться с ненадлежащим обращением с хоккейными болельщиками, и требует снижения цен на пиво в Тампере.
Источник - Чемпионат
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