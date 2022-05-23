Первый теннисист объявил о снятии с Уимблдона из-за лишения турнира рейтинговых очков

«Сперва я решил не играть на Уимблдоне. Потом сказал себе: нет, это всё же «Большой шлем», ты поедешь. И заявился на турниры на травяных кортах. Но думаю, что не поеду [на Уимблдон]. Призовой фонд не будет таким, как ожидалось. Он будет уменьшен. Я не согласен с этим решением. Понимаю разочарование российских игроков и несправедливость этого. Знаю, что они тут ни при чём. Но теперь ситуация стала несправедливой для 240 игроков вместо 12. Мы не можем расплачиваться за последствия. Я не знаю, как отреагируют игроки. Это не было единогласным решением, насколько я знаю. Мы даже не знаем, было ли голосование. Все игроки, с которыми я разговаривал, были против», — приводит слова Пуя Daily Express, ссылаясь на L'Equipe.