23.05.2022, 15:55
В центре Таллинна мужчина после ссоры чуть не наехал на сидящих на террасе людей
ФОТО: Ekspress Meedia | Andres Putting
22 мая на улице Весивярава в Таллинне произошел инцидент, когда на мероприятии на открытом воздухе у 38-летнего мужчины вознк конфликт с другим участником мероприятия и он угрожал ему деревянной тростью.
После этого 38-летний мужчина пошел к своему автомобилю и спустя какое-то время начал ехать к стоящим на улице столам, где сидели люди. К счастью, никто не пострадал.
Остальные участники мероприятия отреагировали быстро: вытащили мужчину из автомобиля и передали его полиции. Для выяснения деталей произошедшего было заведено уголовное дело по статье о серьезном нарушении общественного порядка.