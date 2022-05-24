Оплаченный счет не уберег от штрафа. Смена парковочного оператора затронула сотни автовладельцев в Ласнамяэ

1 апреля 2022 года компания Ühisteenused передала в ведомство Europark большой парковочный дом по адресу Раадику, 8с. Смена оператора затрагивала около тысячи клиентов стоянки. Вся процедура проводилась в спешке. По словам представителя Europark, у их компании было три дня на принятие объекта.

Далее случились проблемы с законодательством. Из-за закона о защите личных данных, у Europark не было легальной возможности получить адреса и телефоны клиентов парковочного дома. Несмотря на это, Europark все же предпринял некоторые шаги, чтобы выйти на автовладельцев. Были расклеены информационные листовки на стендах в самом парковочном доме. Плюс в течение трех недель на месте дежурили сотрудники парковочной службы и сообщали людям о смене оператора. В общей сложности удалось связаться с большинством клиентов парковочного дома, а это около тысячи человек.

Однако далеко не все клиенты стоянки регулярно посещают свои транспортные средства. Некоторые люди оставили свои машины на зиму рассчитывая вернуться к ним только поздней весной. Другие парковали автомобили на защищенной стоянке, уезжая в длительные командировки. А некоторые арендовали места для своих прицепов с катерами или домами на колесах. Легальной возможности добыть личную информацию таких арендаторов у Europark не было. Или практически не было.

Откуда же взялись штрафы?

Представители компании сообщили RusDelfi, что в соответствии с эстонским законодательством у Europark нет иного законного способа связаться с владельцами автомобилей, кроме как наложить на них штраф. Это позволяет запросить данные владельцев в Департаменте шоссейных дорог. Штрафы были выписаны всем автомобилям, владельцы которых не связались с Europark заранее. "Если бы существовал другой способ связаться с автовладельцами, мы бы им воспользовались", - заверили нас в Europark.