Оплаченный счет не уберег от штрафа. Смена парковочного оператора затронула сотни автовладельцев в Ласнамяэ(4)
Многие автолюбители получили неприятный сюрприз в виде штрафа за парковку в гаражном комплексе по адресу Раадику, 8с в Ласнамяэ. Счета у людей были оплачены, но это не помешало проверяющему выписывать регулярные штрафы. Неприятная ситуация произошла из-за смены парковочного оператора.
1 апреля 2022 года компания Ühisteenused передала в ведомство Europark большой парковочный дом по адресу Раадику, 8с. Смена оператора затрагивала около тысячи клиентов стоянки. Вся процедура проводилась в спешке. По словам представителя Europark, у их компании было три дня на принятие объекта.
Далее случились проблемы с законодательством. Из-за закона о защите личных данных, у Europark не было легальной возможности получить адреса и телефоны клиентов парковочного дома. Несмотря на это, Europark все же предпринял некоторые шаги, чтобы выйти на автовладельцев. Были расклеены информационные листовки на стендах в самом парковочном доме. Плюс в течение трех недель на месте дежурили сотрудники парковочной службы и сообщали людям о смене оператора. В общей сложности удалось связаться с большинством клиентов парковочного дома, а это около тысячи человек.
Однако далеко не все клиенты стоянки регулярно посещают свои транспортные средства. Некоторые люди оставили свои машины на зиму рассчитывая вернуться к ним только поздней весной. Другие парковали автомобили на защищенной стоянке, уезжая в длительные командировки. А некоторые арендовали места для своих прицепов с катерами или домами на колесах. Легальной возможности добыть личную информацию таких арендаторов у Europark не было. Или практически не было.
Откуда же взялись штрафы?
Представители компании сообщили RusDelfi, что в соответствии с эстонским законодательством у Europark нет иного законного способа связаться с владельцами автомобилей, кроме как наложить на них штраф. Это позволяет запросить данные владельцев в Департаменте шоссейных дорог. Штрафы были выписаны всем автомобилям, владельцы которых не связались с Europark заранее. "Если бы существовал другой способ связаться с автовладельцами, мы бы им воспользовались", - заверили нас в Europark.
Однако эта версия не вяжется с тем фактом, что большинство оштрафованных людей получили не одну, а несколько квитанций, по 30 евро каждая. Сразу несколько собеседников RusDelfi сообщили, что желтые квитанции выписывали приблизительно два раза в неделю. Хотя, чтобы запросить личные данные, достаточно было бы и одной. В своем ответе на запрос RusDelfi фирма Europark этот момент никак не комментирует.
Также нам сообщили, что с теми, кто оперативно обратился в Europark после получения штрафа, все дела улажены и их штрафы аннулированы. Однако остается неясным, будут ли аннулированы штрафы оплативших парковку, но по каким-то причинам до сих пор не связавшимися с компанией Europark людей.
Если арендатор оплатил у Ühisteenused парковочное место вперед на полгода, то сгоревшие деньги реально вернуть. Для этого нужно обратиться к бывшему оператору и предоставить квитанцию. Но стоит заметить, что сумма возврата будет в разы меньше штрафов от Europark.
Europark заявляет, что их основное желание - это сохранить клиентскую базу и улучшить качество обслуживания в гаражах на Раадику. В фирме обещают следить за чистотой и безопасностью стоянки лучше, чем это делал предыдущий оператор. Контракт Europark заключен сроком на 10 лет и компания рассчитывает и после этого срока остаться оператором этого парковочного дома.