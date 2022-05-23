ВИДЕО | Футболист обернул в украинский флаг чемпионский кубок Английской премьер-лиги

В заключительном туре английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 "Манчестер Сити" принимал "Астон Виллу". Для победы в чемпионате "Сити" нужна была нужна победа. Хозяев по ходу встречи проигрывали 0:2, но сумели отыграться и выиграть со счетом 3:2. Защитник горожан Александр Зинченко выиграл трофей в четвёртый раз в карьере. При праздновании футболист обернул кубок АПЛ во флаг Украины.