24.05.2022, 07:00
ВИДЕО | Где вы были 8 лет? Что происходило в Донбассе: фейки и факты по версии DW
ФОТО: DW | Скриншот
Где вы были 8 лет? Этот вопрос любят использовать российские власти и государственные СМИ, чтобы упрекнуть оппонентов в лицемерии. Журналисты проекта #Пересмотр от Deutsche Welle разобрали, что же происходило в Донбассе 8 лет назад и какую роль в этом сыграла Россия.
Журналист DW Никита Баталов отмечает, что события Евромайдана более объемные и противоречивые, чем это пытаются представить российские власти. При этом далее Одесса, Харьков, Днепр и другие города на протяжении 8 лет жили обычной мирной жизнью в составе Украины. В Донецке и Луганске вышло иначе, но преимущественно из-за вмешательства и поддержки со стороны Кремля. Более подробно смотрите на видео!