ВИДЕО | Где вы были 8 лет? Что происходило в Донбассе: фейки и факты по версии DW

Журналист DW Никита Баталов отмечает, что события Евромайдана более объемные и противоречивые, чем это пытаются представить российские власти. При этом далее Одесса, Харьков, Днепр и другие города на протяжении 8 лет жили обычной мирной жизнью в составе Украины. В Донецке и Луганске вышло иначе, но преимущественно из-за вмешательства и поддержки со стороны Кремля. Более подробно смотрите на видео!