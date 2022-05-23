Российские пропагандисты у эстонской границы нашли теленка с "буквой V". Кажется, они помешались на символах(1)
В псковских новостях на телеканале "Россия" показали сюжет о теленке, который родился в деревне Малая Гоголевка, в 50 километрах от эстонской границы. У теленка на боку, по мнению журналистов, угадывается латинская буква V.
Буквы Z и V являются символами российской агрессии в Украине. Поэтому "патриотический" окрас теленка удостоился сюжета в новостях на канале "Россия 1. Псков". Социальные сети, по сообщению телеканала, также бурно обсуждают необычное парнокопытное.
После начала войны в Украине российская пропаганда начала активно выискивать Z- и V-символизм, поэтому Буян (так зовут теленка из Малой Гоголевки) - далеко не единственное известное животное с пятнами, которые похожи на латинские буквы. Так, в конце марта российские медиа активно рассказывали еще об одном теленке, который родился в населенном пункте Похвиснево Калужской области. Новорожденный, по словам журналистов, появился на свет с буквой Z на спине и V на голове. Сельские жители назвали его Патриотом. Также в конце марта в Краснодаре родился козленок с буквой Z на лбу, о чем не преминули сообщить местные и федеральные СМИ.
Буквы Z и V изначально появились на военной технике российской армии, вторгшейся в Украину. Как предполагают эксперты, это обозначения военных округов (Z — Западный военный округ, V — Восточный военный округ), сделанные для того, чтобы отличать свои войска от подразделений противника. Однако спустя некоторое время после начала военных действий власти и прогосударственные организации стали использовать эти символы как знак поддержки российской армии, развязавшей войну в Украине.