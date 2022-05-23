Российские пропагандисты у эстонской границы нашли теленка с "буквой V". Кажется, они помешались на символах

После начала войны в Украине российская пропаганда начала активно выискивать Z- и V-символизм, поэтому Буян (так зовут теленка из Малой Гоголевки) - далеко не единственное известное животное с пятнами, которые похожи на латинские буквы. Так, в конце марта российские медиа активно рассказывали еще об одном теленке, который родился в населенном пункте Похвиснево Калужской области. Новорожденный, по словам журналистов, появился на свет с буквой Z на спине и V на голове. Сельские жители назвали его Патриотом. Также в конце марта в Краснодаре родился козленок с буквой Z на лбу, о чем не преминули сообщить местные и федеральные СМИ.